El mendocino que va a diseñar una mina de cobre 2.300 millones de dólares

“Agradezco a nuestros colaboradores por lograr este sueño, entre ellos al único mendocino que nos acompaña pero que queremos por su calidad profesional y de persona”, dijo Michael Meding, gerente general de Los Azules en San Juan, durante la presentación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto cuprífero ante el gobierno local hace tan solo un mes.

La mención podría haber pasado entre los tantos datos que se expresaron ese día, como el adelanto por parte del canadiense Mc Ewen Copper, de que la construcción de la mina demandará US$ 2300 millones de inversión según las condiciones de mercado al momento. Resulta que Fabio Oriolani, “el mendocino”, es el gerente de Construcciones y Campamentos en Los Azules y quien va diseñar el ahora proyecto de cobre una vez que sea mina.

No poca cosa si se considera de que se trata de uno de los diez proyectos de cobre no desarrollados más importantes del mundo, según Mining Intelligence, teniendo en cuenta la cantidad de reservas encontradas.

“Como gerente de construcción tengo a mi cargo diagramar y planificar el diseño de todas las instalaciones y construcciones que va a necesitar Los Azules cuando sea mina, a la vez que generar la documentación necesaria para que se la lleve adelante con la obtención de permisos necesarios, lo mismo que hacer los controles para que cumpla con la ingeniería de las instalaciones que se vayan a construir” explicó Oriolani sobre su tarea actual. En cuanto al área de Campamento, tiene a su cargo la logística que incluye el mantenimiento del camino de acceso, la coordinación con las empresas que ayudan a tenerlo habilitado y seguro para el tránsito de los trabajadores de la empresa minera y de contratistas.

El equipo de Los Azules, en plena cordillera.

Ingeniero civil de profesión, está ligado a la minería desde hace años. En 2003 ingresó al por entonces proyecto Veladero, para gerenciar la construcción de la mina de oro. Lo que en ese momento fue un contrato por tres meses se extendió hasta el 2021.

“Cuando pensé que me volvía a Mendoza me convocaron para trabajar en la construcción del proyecto El Tambolar, un proyecto hidroeléctrico, que para un ingeniero civil es la panacea. Finalmente, mi corazón puesto en la minería me llevó a aceptar el desafío de ser parte del equipo del proyecto Los Azules, donde ya conozco a mucha gente con la que compartí equipos y desarrollo profesional”, contó la fuente.

¿Qué significa para un mendocino dedicarse a una actividad que no es bien vista en su provincia?

Según sus palabras, un desafío. “Fue todo un desafío cuando volvía a Mendoza a visitar a mis familiares y amistades, ya que siempre mostraban su descontento por participar de una industria no muy querida en la provincia. Con el tiempo pude mostrar en mi entorno que esta industria es una actividad que permite el desarrollo de las comunidades y la sociedad. Que, con el compromiso personal, profesional, de las empresas y la sociedad en su conjunto se puede generar proyectos sustentables y con el debido cuidado ambiental”, explicó. Fabio Oriolani, el hombre clave en Los Azules.

Para él, "la minería es una fábrica de desafíos permanente". "Desde el desarraigo temporal, el interactuar con profesionales de distintos países, con las comunidades, hasta trabajar en medio de la naturaleza en condiciones climáticas que hacen de cada tarea una constante de imprevistos que llevan a desarrollar la planificación y la imaginación para garantizar que todos estemos seguros”, aseguró. “Ojalá la sociedad mendocina pueda percibir que esto es así y se permita la posibilidad de lograr el desarrollo como motor de desarrollo y como lo está haciendo en San Juan”, cerró Oriolani.

Frases

“Estoy convencido que la minería es promotora de desarrollo en todos los aspectos. Lo he visto y palpado, como ha crecido San Juan con la ayuda de esta actividad entre otras”.

Sobre Los Azules

Está ubicado en el departamento Calingasta, a 3600 m.s.n.m. sobre la cordillera frontal en el Cordón de Los Azules, de donde toma su nombre. A 129 km de Villa Calingasta, a 250 km de la ciudad de San Juan y a 3 km del límite con Chile. Sus recursos actuales de cobre se estiman en 10.200 millones de libras con una ley de 0,48% Cu (categoría Indicada) y 19.300 millones de libras adicionales con una ley de 0,33% Cu (categoría Inferida). Eso significa que con lo ya encontrado tiene unos 30 años de operación. El campamento de Los Azules.

McEwen Copper, que es una subsidiaria de McEwen Mining, es la compañía canadiense propietaria del proyecto Los Azules. Esta empresa tiene minas en operación en EEUU y en Argentina.