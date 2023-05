El Banco Central sumó US$ 31,4 millones más y mantiene saldo positivo en el mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó este lunes con un saldo positivo en el balance diario, al sumar US$ 31,4 millones a las reservas internacionales netas, y de este modo mantiene la tendencia positiva desde hace doce jornadas consecutivas.

Con este resultado la autoridad monetaria acumula US$ 182 millones en lo que va de mayo, buscando cumplir con uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional de terminar el año sumando reservas. Además, necesita fortalecer al menos mínimamente su poder de fuego en el mercado para mantener a raya al dólar blue, que este momento está siendo empujado por los dólares financieros (MEP, CCL).

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 289,446 millones, mientras que en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) sumó US$ 68 millones y en el Rofex otros US$ 590 millones.

Según fuentes del mercado, el volumen negociado en el tramo mayorista este lunes es el más bajo del mes hasta el momento. Esto pese a haber comenzado una "semana corta" debido a los feriados de jueves y viernes próximo.

Las liquidaciones del dólar soja, por su parte, llegaron esta jornada a US$ 94,238 millones, un aporte bastante mediocre en relación al desempeño de las últimas rondas.

El dólar blue, por su parte, cerró su cotización diaria en $490, sumando dos pesos respecto del cierre del viernes, mientras que en las cotizaciones financieras, el dólar MEP cerró $464,41, registrando una baja de 0,22% en el día, en tanto que el dólar Contado con Liquidación quedó en $479,21, con una suba de 1,02%.

En cuanto al mayorista, terminó en $233,95 para la compra y $234,35 para la venta, de modo que la brecha con el blue se ubicó en 109%.