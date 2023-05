Pese a que subió fuerte el dólar blue, el BCRA compró US$ 3 millones

El Banco Central terminó la rueda con compras netas por US$3 millones, tras atender las necesidades del mercado. De esta manera, suma un tercer día consecutivo en terreno positivo, luego de un comienzo de mes en el que debió intervenir fuerte para frenar la estampida del dólar blue.

Fue en una jornada en la que el dólar soja 3 aportó 54.113.000 dólares, un número bajo para esta altura del año pero en sintonía con lo que viene ocurriendo en esta tercera versión del incentivo a los exportadores sojeros para la liquidación anticipada, en un contexto de fuerte impacto de la sequía y ya con dos versiones de dólar soja encima.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 331,275 millones, mientras que en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron US$ 54 millones y en el Rofex US$ 316 millones.

El tipo de cambio mayorista cerró del martes a $227,65 para el tipo comprador, y $228,05 para el tipo vendedor. Entre lunes y martes el mayorista subió $1,80, lejos de los $2,52 de aumento en el mismo lapso de la semana anterior. Esta desaceleración en el ritmo no es un cambio de tendencia sino sólo un ajuste.

El Contado con Liquidación (CCL), por su parte, cerró en $425,28 para la compra y $438,35 para la venta, mientras que el dólar MEP o Bolsa cerró a $430,73 y $431,21 para compra y venta respectivamente.