A pesar de la crisis, cuántos millones gastaron los argentinos en Semana Santa

Más de 2,6 millones de turistas se movilizaron hacia diferentes puntos de Argentina por los festejos de Semana Santa, un 1,5 % más que el año pasado, informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"La cantidad de turistas aumentó un 1,5 % frente a la Semana Santa de 2022, que ya había sido muy buena impulsada por el PreViaje, y el desembolso total, medido a precios reales, fue un 18 % superior", señaló la entidad en un comunicado.



Según la CAME, los gastos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas de los turistas ascendieron durante esta Semana Santa a 95.957 millones de pesos (458 millones de dólares).



Los visitantes gastaron, en promedio, unos 10.650 pesos diarios (50 dólares), un 12,9 % más que el año anterior en precios reales, mientras que la estadía fue de 3,4 días, levemente superior a la registrada en el mismo período del 2022 (3,3).



La CAME también destacó el ingreso de turistas extranjeros, sobre todo de países limítrofes como Brasil, Uruguay y Chile: solo en la provincia de Mendoza entraron más de 15.000 chilenos este fin de semana.



En los tres fines de semana largos de lo que va de año, se movilizaron alrededor de 6,5 millones de turistas por el país, dejando un gasto de 229.127 millones de pesos (1.094 millones de dólares), de acuerdo con la CAME.