Tras el dólar agro, ahora Neuquén reclama habilitar el "dólar petróleo"

En la Argentina ya parece haberse instalado un virtual desdoblamiento cambiario, algo así como devaluar, dándoles un tipo de cambio especial a los sectores exportadores que lo reclaman, y según su capacidad de lobby y presión sobre el Ministerio de Economía, pero sin que se tome en consideración para las cuentas oficiales, que siguen sosteniendo un tipo de cambio de $209,77 para la compra y $218,77 para la venta.

Tras la instrumentación del dólar agro a $300 para la soja y algunas economías regionales el pasado miércoles, ahora fue el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el que alzó la voz reclamando un "dólar Ofephi", esto es un tipo de cambio diferencial para las exportaciones de petróleo.

Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén.

Neuquén es hoy la principal provincia petrolera, una posición que logró gracias al desarrollo de Vaca Muerta, aunque ya traía una tradición hidrocarburífera de años.

Vaca Muerta, mon amour

"La única industria que se levanta, nueva y consolidada, que genera empleo, resuelve problemas de la macro y nos conecta al mundo es Vaca Muerta en Neuquén", señaló Gutiérrez en una entrevista que concedió al programa Mejor de tarde, que se emite por AM550 La Primera de Neuquén.

Tras referirse a la situación económica y social del país, a la que calificó como "un tsunami de inflación, recesión, desocupación y pobreza que genera problemas en todas las provincias del país", el mandatario neuquino aseguró que "en Buenos Aires no se ponen de acuerdo en cómo enfrentan la brecha cambiaria. Ahora está el dólar soja y no es justo que para nosotros, que también generamos ingresos de divisas, nos queda un dólar a $200 con un recurso no renovable", reclamó.

Según el portal especializado Mejor Energía, en 2022 Neuquén exportó 22 millones de barriles de petróleo, lo que generó unos US$ 2.300 millones en exportaciones.

Sólo por Vaca Muerta, Neuquén generó US$ 2300 millones en exportaciones el año pasado.

Pero no es sólo lo que se exporta sino lo que se ahorra de importar. "Vaca Muerta evitó que el país estallara al generar 20 mil millones de dólares en sustitución de importaciones de gas", afirmó Gutiérrez, luego de recordar que el dólar agro es de 300 pesos y el dólar turista ronda los 400 pesos.

"La única economía incipiente y consolidada de los últimos años, que genera divisas por sustitución de importaciones, por inversiones y por exportaciones es Vaca Muerta", justificó el gobernador.

Reclamo en la Rosada

En ese sentido, el titular del Ejecutivo provincial confirmó que Neuquén planteará un tipo de cambio diferencial para la exportación de hidrocarburos y planteó que las exportaciones no cobran ingresos brutos pero la Nación sí se queda con un 8% de retenciones. Dólar petróleo, en busca de impulso productivo y exportador.

"A diferencia de la soja, el petróleo es un recurso no renovable y con una técnica extractiva, por lo que tenemos derecho a tener un tipo de cambio distinto. Eso va a permitir que las divisas de inversión extranjera se aceleren, haya más producción y se sustituyan más rápidamente las divisas por importación y se acelere también la curva exportadora. Es un ganar-ganar-ganar", remató.

La Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se constituyó en 1984 y está integrada por las diez provincias que, actualmente, realizan emprendimientos de exploración y explotación de gas y petróleo: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.

Además, del desarrollo de Vaca Muerta, que hoy representa el 40% de la producción de petróleo y el 50% del gas natural, las provincias de Chubut y Río Negro incrementaron sus exportaciones desde la cuenca del Golfo de San Jorge.