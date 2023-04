Suben los precios del petróleo tras el inesperado anuncio de algunos países de recortar la producción de crudo

Los precios del petróleo se dispararon la mañana de este lunes después de que algunos de los exportadores más grandes del mundo anunciaran recortes inesperados en la producción.

El crudo Brent, que es la referencia internacional de precios, se estaba cotizando por encima de los US$84 dólares por barril tras un aumento de más del 5%.

Los recortes fueron anunciados por algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que representa alrededor del 40% de la producción mundial de petróleo crudo.

Arabia Saudita, Irak y varios estados del Golfo informaron que recortarían su producción para respaldar la estabilidad del mercado.

En febrero de 2022, los precios del petróleo se dispararon cuando Rusia invadió Ucrania, pero a finales de marzo de este año ya habían bajado a niveles previos al conflicto.

Aquel incremento contribuyó a aumentar la inflación, lo cual tuvo un impacto negativo en las finanzas de muchos hogares.

Por ello, el año pasado Estados Unidos pidió que se incrementara la producción para propiciar una disminución en el costo de la energía y los combustibles.

El precio de la gasolina en Estados Unidos se disparó por el incremento en el precio de los combustibles.

Incertidumbre del mercado

En respuesta al anuncio, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo: "No creemos que los recortes sean aconsejables en este momento dada la incertidumbre del mercado, y lo hemos dejado claro".

Arabia Saudita reducirá la producción en 500.000 barriles por día, mientras que la Irak disminuirá a alrededor de 211.000. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia y Omán también implementarán recortes.

Un funcionario del Ministerio de Energía saudita dijo que se trata de "una medida de precaución destinada a apoyar la estabilidad del mercado petrolero".

Analistas esperan un incremento en los precios del petróleo, que actualmente rondan los US$80 por barril.

Tras los anuncios, un consultor de la compañía PVM estimó en entrevista con Reuters que los precios podrían subir "hasta 3 dólares" por barril, mientras que el director de la firma de inversiones Pickering Energy Partners calculó que los precios podrían subir 10 dólares.

Nathan Piper, un analista petrolero independiente, dijo a la BBC que la medida parece ser un intento por mantener el precio del petróleo por encima de los US$80 dólares el barril a mediano plazo, dado que la demanda podría verse afectada por el debilitamiento de la economía mundial y el "impacto limitado" que las sanciones sobre Moscú han tenido en el suministro de petróleo ruso.

Un movimiento significativo

Análisis de Sameer Hashmi, corresponsal de negocios en el Medio Oriente

Este anuncio sorpresa es significativo por varias razones.

A pesar de las fluctuaciones de los precios en los últimos meses, existía la preocupación de que la demanda mundial de petróleo superara la oferta, especialmente hacia finales de año.

Los analistas esperaban que los precios del petróleo se dispararan tras la medida, lo que potencialmente podría ejercer más presión sobre la inflación, empeorando la crisis del costo de vida y aumentando el riesgo de recesión.

Curiosamente, el anuncio se hizo un día antes de la reunión de la de la OPEP y sus aliados (también conocidos como OPEP+). Varios países miembros dieron indicios de que mantendrían la misma política de producción. Por ello, la decisión de nuevos recortes fue una gran sorpresa.

Es posible que otros miembros del grupo anuncien recortes voluntarios, lo que reduciría aún más los suministros. Opec members Angola, Nigeria and Malaysia are already faltering on existing monthly supply targets

La medida probablemente tensará aún más los lazos entre Estados Unidos y la OPEP+, liderada por Arabia Saudita. La Casa Blanca había pedido al grupo que aumentara el suministro para bajar los precios y controlar las finanzas rusas.

El anuncio también evidencia la estrecha cooperación entre los países productores de petróleo y Rusia.

Nuevos recortes

Los últimos recortes se suman a otro anunciado por la OPEP+ en octubre del año pasado de dos millones de barriles por día.

Aquella medida se implementó pese a los llamados de Estados Unidos y otros países para que los productores de petróleo bombearan más crudo.

En ese momento, el presidente Joe Biden dijo que estaba "decepcionado por una decisión miope".

Entre los aliados de la OPEP figura Rusia.

Moscú ha dicho que extenderá su recorte de producción de medio millón de barriles por día hasta fin de año.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero del año pasado disparó los precios de la energía debido a las preocupaciones sobre el suministro de petróleo. El precio del crudo Brent, un referente internacional, alcanzó un máximo cercano a los 130 dólares por barril.