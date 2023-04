Yuanes para pagar importaciones: cómo impacta en las reservas y en el dólar blue

En medio de la estampida del dólar paralelo que el martes tocó los $497 por unidad y que en el cierre de esta semana se estabilizó en una cifra cercana a los $467, el ministro de Economía, Sergio Massa anunció que en mayo se podrán utilizar yuanes para pagar importaciones provenientes de China. Se trata de la activación del swap con China, que permitirá utilizar la moneda de ese país en lugar del dólar para las transacciones específicas.

Aunque no es el motivo principal del crecimiento del dólar blue, la movida contribuirá a aliviar la sangría de las reservas, debido a que, junto con Estados Unidos y Brasil, China es uno de los principales socios comerciales de Argentina. De este modo, la intervención es un modo descomprimir las reservas, algo importante, pero no lo único a la hora de que el dólar se mantenga calmo.

El anuncio oficial fue que en mayo se podrán pagar con yuanes más de 1.040 millones de dólares, correspondientes a importaciones provenientes del país asiático. De manera simple, se trata del uso del swap o intercambio financiero que no es otra cosa que la utilización de deuda para sostener el comercio entre Argentina y China sin tener que desembolsar dólares.

La escasez de dólares gatilló la necesidad de pagar importaciones con yuanes, en el marco de swap vigente con el país asiático.

El economista Raúl Mercau, director de la carrera de Economía de la UNCuyo, explicó que las reservas se nutren, principalmente, de la diferencia entre importaciones y exportaciones. De allí la apuesta al dólar soja para este fin. Otras fuentes son las remesas de familiares que viven en el exterior y lo que se puede generar a partir de inversiones extranjeras directas, dos puntos por los que no ingresan demasiados dólares al país. El primero debido a las retenciones o impuestos y el segundo por la inexistencia de reglas claras en el largo plazo.

Problemática multicausal

Una manera más de nutrir las reservas es a partir del endeudamiento de capital, dentro del cual se puede incluir el swap chino que no es otra cosa que toma de deuda. “Lo interesante es que esos yuanes se pueden utilizar en el comercio bilateral con China y que no sea solo algo decorativo”, precisó Mercau. Claro que ese uso no es gratuito sino que implica, en palabras del economista José Vargas de la consultora Evaluecon, el pago de un interés.

Mercau agregó que esto significa una menor utilización de dólares para el comercio con otros países y que se busca algo parecido con Brasil. En consonancia, Vargas sumó que es una manera de fortalecer las reservas del Banco Central con divisas; lo que aliviaría la presión en este punto.

No obstante, la suba del dólar paralelo y del resto de las cotizaciones no sólo depende del nivel de reservas, por lo que no está claro lo que sucederá con la divisa en los próximos días. Esta semana se utilizaron reservas para frenar la suba del paralelo, algo que no está permitido en el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso, técnicamente el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo de 2022, está caído.

“No se ha solucionado el problema y habrá que ver qué sucede hacia adelante”, subrayó Mercau y se refirió a las actuales renegociaciones con el Fondo, que serán complicadas debido a los incumplimientos de Argentina. En especial los relacionados con la sangría de reservas y la suba de la inflación. Una opción es que se reprogramen los pagos al FMI y, de máxima aunque poco posible, que haya otro préstamo que ponga paños fríos a la economía.