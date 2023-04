Qué son las finanzas verdes y qué proyección tienen en Argentina

Acorde con la consciencia sustentable, la ampliación de las energías renovables y las dificultades que ya se viven a causa del cambio climático, el término finanzas verdes parece haberse puesto de moda. Este tipo de financiamiento se refiere a bonos e inversiones que se dirigen a proyectos de desarrollo sustentable.

Se trata de una manera concreta de incentivar a las empresas pero, sobre todo, a las grandes potencias mundiales a dirigir sus esfuerzos económicos a emprendimientos amigables con el ambiente. Es que el poder que tiene el dinero y el rédito en estos casos puede ser una manera de inclinar la balanza hacia lo sustentable en el momento de las decisiones.

Las últimas noticias muestran cómo China -uno de los países que más contamina a nivel mundial- ha lanzado al mercado bonos verdes por más de U$S2,3 billones. Es parte de su propuesta para introducir prácticas más sustentables que requieren de altísimas inversiones. Entre los bonos más requeridos en este contexto se destaca la energía renovable ya que es la que trae casi la mitad de los proyectos en esta línea.

De este modo, esta posibilidad de facilitar las inversiones que frenen el cambio climático se desarrolla en los países más desarrollados. Aunque en Argentina y en Mendoza en particular también hay algunos proyectos en danza, lo cierto es que en el contexto actual se trata de una idea muy lejana. No porque no exista consciencia de sustentabilidad, sino debido a la dificultad de establecer proyecciones en el mediano y largo plazo.

En este sentido, el economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, admitió que hay una suerte de moda en este sentido y que, pese a que los bonos verdes son vistos con buenos ojos en el mercado de capitales, todavía presentan problemas de implementación. En especial porque Argentina mira el día a día y poco puede hacer con vistas en el mediano o largo plazo.

Algunos especialistas, incluso, van más allá y explican que con altos niveles de pobreza, el país puede tener políticas al tono de Europa con presupuestos menores de los que pueda haber en África. “Son discusiones absurdas para nosotros hoy”, explicitan.

Así, las finanzas verdes son una tendencia en el mercado de capitales en todo el mundo, ya que son oportunidades para aprovechar grandes niveles de emisión y endeudamiento. “Aparte de las dificultades argentinas, estos bonos pueden tener algunas limitaciones con relación a China”, subrayó Vargas.