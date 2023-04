En medio de la incertidumbre, el BCRA comenzó la semana comprando US$ 106 millones

El BCRA comenzó la última semana de abril con compras por US$ 106 millones en el mercado, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 395,522 millones, en futuros MAE de US$ 28,50 millones y en el Rofex por US$ 805 millones.

Este resultado se consiguió gracias al aporte del dólar soja por US$ 105,801 millones. Lo que se suma a las liquidaciones del complejo agroexportador por US$ 634,538 millones de la semana anterior.

El dólar oficial mayorista, en tanto, cerró a $ 219,81 - $220,21 por unidad, $ 1,68 arriba del cierre del viernes pasado.

La información fue aportada por el Banco Central minutos antes de que su titular, Miguel Pesce, se reúna con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un día en el que el dólar blue tuvo otro salto importante y llegó a los $462.

Las reservas del BCRA, estimadas el día 21 de abril, están en US$ 36.500 millones.