Argentina incumplió las metas con el FMI por $250 mil millones

El gobierno incumplió las metas en marzo con el FMI por una suma cercana a los $ 250.000 millones, según el estudio de análisis fiscal del Centro de Economía Política (CEPA) sobre el Sector Público Nacional para el mes de marzo de 2023.

El resultado tiene como factores centrales la profundización de la caída de los ingresos y una baja del gasto publico que no alcanzó a compensar.

Según sostiene el informe el déficit fiscal del Sector Público Nacional de base caja volvió a mostrar valores superiores a los esperados y cerró en $ 258.000 millones. En números, el gasto totalizó $ 1,89 billones, un 69% más, lo que equivale a una caída real del 17%. En el rubro ingresos, en tanto, la caída en términos reales fue de el 21%, resultado de la recaudación de $ 1,72 billones, es decir un 61% más en términos nominales.

De esta forma, Argentina habría incumplido la meta fiscal del primer trimestre del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI.

Las retenciones a las exportaciones fueron el rubro que más incidió en este resultado, producto de la sequía que complicó a las arcas públicas. El presidente Alberto Fernández ya advirtió en el mensaje que grabó para anunciar que no participará en las elecciones como candidato que el país no podrá contar con cerca de US$ 20.000 millones.

De este modo, el fisco cerró el quinto mes consecutivo de retracción con una caída por Derechos de Exportación del 68% en términos nominales respecto de marzo de 2022. Esto implica haber recaudado 84% menos en términos reales.