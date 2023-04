Otro golpe: subió el pan y el kilo se acerca a los $600

En línea con el reclamo nacional, las panaderías de Mendoza ya aplicaron aumentos en sus productos, esto elevó el kilo de pan a unos $560, lo que representa una suba del 12%.

El pasado viernes la Federación Argentina de la Industria Panadera y Afines había anticipado incrementos en torno al 15% y, en la provincia, se analizaba si se remarcaría de igual manera.

Este lunes, la Asociación de Industriales Panaderos y a fines emitió un documento en el que se detallan los "precios sugeridos" que lleva el valor del kilo de pan a rozar los $600.

En tanto, la docena de tortas pasará a costa $960 y la de facturas escalará a $1.380.

"Los constantes incrementos de precios en nuestras materias primas tales como margarinas, grasas, levaduras, azúcar, huevos, pre mezclas, chocolates y la harina con la modificación de su subsidio etc. Además no solo las mencionadas materias primas que hacen a la elaboración sino también todo lo concerniente a los descartables como papel, bolsas bandejas etc., servicios de luz, agua, gas, alquileres y otros impuestos que se agregan tal como la nueva percepción en los alimentos más la mano de obra, hacen imposible mantener los valores actuales", remarcaron además en un comunicado.