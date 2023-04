Las empresas tecnológicas frente al desafío de mejorar su internacionalización

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) se reunirá en Mendoza entre el 20 y el 22 de abril. Con el objetivo de poner en común diversas líneas de trabajo y el desafío de pensar el futuro, representantes de las empresas tecnológicas más importantes del país celebrarán la 16° edición del Encuentro. Hasta el momento, hay 120 personas confirmadas y se espera que lleguen, al menos, unas 150.

Se trata de una cita anual que, por lo general, se realiza en San Nicolás y que este año se trasladó a Mendoza con la vidriera que ello implica para la provincia. El evento es exclusivo para representantes de las Industrias Tecnológicas (IT). El título del encuentro es “Desafiando nuestros límites” y, entre otras temáticas, se abordará la internacionalización de las empresas, así como la potencialización de los productos argentinos en el exterior.}

En Argentina el ecosistema IT emplea a más de 140.000 profesionales, sin embargo, la meta más ambiciosa es alcanzar los 400.000 puestos de trabajo nuevos para 2031.

Nuestro país atraviesa una suerte de explosión de empresas unicornio asociadas a la Tecnología de Información y Comunicación (TIC). La calidad de la educación y la relación entre los altos estándares existentes y el precio en dólares son dos de los principales motores del rubro. Pese a esto, desde el sector apuntan a profesionalizarse cada vez más.

Por eso, el foco del encuentro está puesto en la internacionalización, no solo de los servicios sino también de las firmas. “La idea es hablar de buenas prácticas ya que entendemos que nuestras empresas tienen que exportar”, explicó Rodolfo Giro, miembro de la CESSI y del Polo TIC de Mendoza. Por este motivo, una de las charlas principales las dará Marcelo Elizondo, presidente del capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y director general de la consultora DNI Negocios Internacionales.

Industria de alto impacto

“La industria del software presenta un rol fundamental en el posicionamiento de Argentina como país exportador de productos, servicios y talentos de la economía del Conocimiento”, afirmó Sergio Candelo, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). Desde su punto de vista, el paradigma de innovación constante que tiene el sector es una de las claves para profundizar el liderazgo en el cambio de matriz productiva de la Argentina del futuro.

Según datos aportados por la cámara, en Argentina el ecosistema IT emplea a más de 140.000 profesionales y la meta es lograr 400.000 puestos nuevos para 2031. En la actualidad, se registran U$S 4.000 millones de producción bruta anual, la que se pretende aumentar a U$S 20.000 en ocho años más. “Eso representaría el 5% del PBI y posicionaría a la industria como la segunda más importante del país en generación de riqueza”, destacaron desde la CESSI.

La entidad está formada por empresas muy diversas y de distinto tamaño. Así hay, por ejemplo, representantes de Globant, que es uno de los principales unicornios que opera en el país -con una pata en Mendoza-, hasta miembros de empresas fintech que son más pequeñas o están en sus inicios. Comienzos que, no obstante, pueden ser de alto y veloz impacto debido a las características del área.

“Algunas venden productos y otras, servicios”, detalló Giro y agregó que a pesar de estas diferencias hay problemáticas comunes. Entre ellas, se destaca el tema del talento y las buenas prácticas para retenerlo. En este contexto, el encuentro también profundizará en el impacto de Saaf (Software as a Future), un programa que se articula con el sector público y los municipios para el desarrollo profesional de los jóvenes.

Además de los recursos humanos y la gestión del talento, el encuentro estará atravesado por los otros cuatro ejes estratégicos que guían el trabajo de CESSI: comunidad, transformación digital, financiero e institucional. “Son dos jornadas de trabajo y networking muy intensivas”, subrayó Giro. En consonancia con los tiempos, el cierre estará destinado a la Inteligencia Artificial (IA).

Al realizarse en Mendoza, en tanto uno de los polos tecnológicos que se desarrolla en el país, este año el encuentro tendrá más días y destinará uno a conocer la provincia sin perder de vista la mirada en la innovación. Por este motivo, una de las visitas será en bodegas Zuccardi, impulsora del encuentro Innova realizado recientemente.