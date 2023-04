Argentina es el país que más mujeres aporta al mundo laboral tecnológico

El mundo está experimentando una revolución digital sin precedentes, pero la presencia de la mujer en este movimiento, a pesar de ser vital, no se ve aún reflejada como debería en las empresas del sector de IT (tecnología de la información).



Según los datos más recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a nivel mundial, de las personas que comienzan carreras del campo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), el 56 % son mujeres, pero solo el 14 % de quienes llegan a lo más alto a nivel académico (posgrados y doctorados) corresponde a la población femenina, por lo que el universo de elección para el mundo laboral sigue estando dominado por profesionales hombres.



Según el estudio "Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)", esta marcada desigualdad está determinada, entre otros factores, por un menor acceso a medios tecnológicos, como los computadores.



Al respecto, la Unesco informo en marzo pasado que en Latinoamérica "un 40 % de las mujeres no están conectadas o no pueden pagar el acceso a internet", por lo que resulta prioritario hacer más accesible la tecnología y enseñar cómo se puede utilizar para la progresión social y laboral.

La realidad vista desde el mundo laboral

Es cierto que puede haber barreras para las mujeres en los niveles formativos, pero eso no debe ser un impedimento para que ellas equiparen su participación a la masculina o incluso la superen, sostiene en entrevista con EFE, Jacqueline Samira, consejera delegada de la compañía Howdy (antigua Austin Software).



"La irrupción de la mujer en puestos de liderazgo dentro del mundo corporativo ha ido en aumento en los últimos años, pero esta tendencia parece tener cierto letargo dentro del universo tecnológico, específicamente en roles de ingeniería, desarrollo y programación de sistemas", admite Samira, fundadora de esta empresa especializada en reclutamiento de talentos latinoamericanos IT para las firmas de Silicon Valley.



"Aunque históricamente el sector tecnológico se ha caracterizado por una gran mayoría de hombres, no vemos barreras para que las mujeres tengan una participación mucho mayor. Es cuestión de seguir trabajando duro y allanando el camino", añade.

Una brecha que se puede cerrar

Según datos del Informe Global de Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial, los países de América Latina y el Caribe lograron cerrar el 72,6 % de su brecha de género el año pasado, lo que sitúa a la región en el tercer lugar a nivel mundial, después de América del Norte y Europa. Según estimaciones hechas por expertos, la brecha podría estar totalmente cerrada en los próximos 67 años.



"En Howdy nos enorgullece decir que tenemos más de 200 compañeros de equipo y que más del 50 % de nuestros gerentes de ingeniería son mujeres", dice Samira, graduada con honores de la Universidad de California en Irvine y exconsultora en Chatfuel, empresa especializada en creación de chatbots de inteligencia artificial.

Argentina y colombia lideran las postulaciones

Según la encuesta citada, los países que más mujeres aportan al proceso de selección en empresas de Silicon Valley son Argentina (43 %), Colombia (23 %), México (13 %), Chile (7,6%), Uruguay (7 %) y Perú (6,4 %).



"¿Por qué Argentina y Colombia lideran la lista? Hay muchas similitudes: su acceso a la educación y la formación acerca de la habilidad para tener una industria de creación de empresas IT".



"Colombia ha sido muy fuerte en ese sentido durante décadas, no es algo nuevo y tienen algunos de los polos de desarrollo más grandes del mundo. Diría que sucede lo mismo en Argentina, donde las autoridades ya vieron el potencial IT hace treinta años. No es una cosa de ahora", concluye Jacqueline Samira.