Ley de Alquileres: se paralizó el mercado y no creen que se concreten los cambios

El trascendido de que el Gobierno Nacional podría suspender la Ley de Alquileres causó revuelo en distintos sectores y puso en alerta, tanto a propietarios como a inquilinos y empresarios del sector. Más tarde, se habló de derogación y que se convocaría al Congreso para tal fin. Sin embargo, no hubo confirmaciones y lo único que se logró hasta el momento fue frenar aún más un área con poco movimiento.

Quienes se desempeñan en el rubro descreen que vaya a haber algún cambio, al tiempo que advierten el daño que provocó el anuncio. Es que tanto los que estaban con la lapicera a punto de firmar un contrato de alquiler como los que piensan hacerlo en los próximos días, pusieron freno de mano a la espera novedades. En este sentido, destacaron que, de implementarse una derogación, el impacto no sería inmediato.

“Lo primero que hay que decir es que no ha habido ninguna voz en concreto que ratificara o rectificara los dichos de la derogación”, subrayó Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza. Tanto él como otros profesionales consultados tienen dudas sobre la concreción de la medida que, no obstante, estiman sería beneficiosa para inquilinos y propietarios.

La ley sancionada en 2020 generó una fuerte retracción de la oferta y subas de precios, en un mercado acotado.

En tres años, la Ley de Alquileres 27.551 provocó grandes daños en el sector, que se observaron, principalmente, en el alto costo que hoy tiene alquilar. Entre otras cosas, la norma solicita ajustes anuales a partir de un índice que calcula el aumento de sueldos y de precios y que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Una situación que tiene contra las cuerdas a los inquilinos y que ha achicado el mercado.

Si bien el valor del Índice de Contratos de Locación (CL) ya está cerca del 100% anual, debido a la inflación existente, los precios de las viviendas en alquiler han aumentado mucho más. Con el objetivo de cubrirse de la inflación, los propietarios subían el valor del inmueble al momento de alquilarlo por primera vez. Eso, sin contar los incrementos lógicos que se dieron por la escasez de oferta.

Freno y mayor incertidumbre

“Celebramos que se evalúe o hable del tema porque la tendencia negativa actual puede empeorar”, expresó Rosta. Agregó que lo sucedido la semana pasada pudo tratarse de una prueba, que solo hizo crecer la incertidumbre. Del mismo modo, Santiago Debé, representante en Mendoza de la Cámara de Propietarios de Argentina, estimó que se trató solo de un “distractivo” sin sustento real.

El ministro Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández estarían de acuerdo con la derogación.

“Después del anuncio se produjo un revuelo absoluto y lo primero que pasó es que se frenaron los alquileres en trámite”, explicó Estanislao Puelles, miembro del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci). Los propietarios pidieron no firmar por si había algún cambio, con el consiguiente incremento de la desconfianza. Debé también coincidió en que el mercado se paralizó por este motivo y si “la actividad ya era pésima, ahora es peor”.

Lo mismo expresó Rosta, en función de que las personas no saben a qué atenerse y temen mayores pérdidas de un momento a otro. Sin embargo, este profesional explicó que, de haber algún tipo de modificación, no comenzaría a regir de un día para el siguiente, debido a que es preciso que se establezcan las nuevas reglas de juego, lo que no se sabe cuánto podría demorar.

Derogación en gateras

Más allá de esta nueva complicación, y aunque el cambio o derogación de la Ley de Alquileres vigente desde el 1 de julio de 2020 es un pedido del sector desde antes que se sancionara, lo cierto es que no hay confianza en que esto suceda. Al menos no en un año electoral, en el que tanto los legisladores nacionales como quienes ocupan el Poder Ejecutivo están ocupados en internas y peleas partidarias. En un escenario electoral bastante incierto, no hay muchas posibilidades de que diputadores y senadores traten un proyecto de derogación o modificación de la Ley 27.551.

Esto es porque es preciso que el Congreso se reúna para derogar la ley y eso no parece factible que suceda en el contexto actual. Por otro lado, en algún momento se dijo que la norma podía suspenderse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, algo que todos descartan de plano, debido a que es inconstitucional. Una ley se modifica o deroga con otra ley.

“La derogación sería una buena medida”, expresó Puelles. Desde su punto de vista, no toda la ley es mala, sino que deberían modificarse los artículos que daban el plazo de tres años, en lugar de dos, y que impide que los alquileres se ajusten al mismo ritmo que el resto de los precios de la economía. Para Debé, en tanto, debería volverse a la ley anterior que funcionaba correctamente.

Más allá de cuál sería el mejor método, el consenso general es que la nueva ley no fue buena por la escasez que produjo en la oferta de inmuebles y la dificultad que hoy tienen los inquilinos, no solo para pagar la cuota mensual, sino también para conseguir una casa. La restricción de la oferta, por caso, ha llevado a situaciones antes impensadas como que se alquilen viviendas sin verlas personalmente y que se haga una seña con solo ver fotos o videos.