Eugenio Semino: "El ajuste de haberes jubilatorios fue sólo del 72,5% en 2022"

En los últimos días, los jubilados volvieron a cobrar relevancia en el debate político a partir de la sanción de la ley de Moratoria Previsional y de las declaraciones del presidente Alberto Fernández en el Congreso sobre la ventaja de 10 puntos porcentuales que los haberes mínimos le habrían sacado a la inflación en 2022.

Al respecto, MDZ conversó con el Dr. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad por la Ciudad de Buenos Aires y una de las personas que más sabe del tema en la Argentina.

Sobre la frase presidencial, fue muy contundente. "No sólo las jubilaciones no están el 12% arriba, sino que están el 20% abajo. Y el resto de los jubilados que no cobran bono están el 30% abajo. Esta es la realidad de los números".

Tomando el periodo de enero de 2022 a febrero de 2023, "el reajuste total da un acumulado del 72,5%, cuando estamos hablando de una inflación del 100%", "ahí tenemos una diferencia objetiva de alrededor de 27 puntos".

La diferencia con lo que señaló Fernández, dice, tiene que ver con una "alquimia" para disfrazar la realidad. "Encubren la destrucción de un sistema a partir de tomar un punto que son las jubilaciones mínimas", a partir de "una concesión graciosa del príncipe, que es un bono no remunerativo por única vez, es decir, un pago negro que hace el Estado, que inclusive no es tomado en cuenta para la aplicación de los reajustes establecidos por Ley de Movilidad".

Y denunció que es una estrategia de Sergio Massa, que es "quien sistematizó el pago permanente de bonos" desde que asumió en agosto. "Son de distinto monto, pero siempre son absorbidos por la inflación".

Como ejemplo, marca lo que ocurre con el último anuncio para el mes de marzo. " Se hace en febrero con un ajuste del 17,04% e implica para los haberes mínimos $ 8.500. Eran de $ 50.000 y cobraban $10.000 más de bono que desaparecen del cálculo. Hoy el haber de $58.500 ya fue absorbido cuando veamos el acumulado del trimestre diciembre, enero, febrero".

Canasta básica al 33%

Desde la Defensoría calculan desde hace 15 años, con una metodología validada, la canasta básica de los jubilados perdió un tercio de su valor durante 2022.

En realidad, "la última medición la publicamos en octubre, y en ese momento nos daba a $151.000". "Ahora seguramente llegaremos a un número bastante más alto, por lo cual los $70.000 que va a cobrar el jubilado en marzo, este mes abril y marzo apenas va a estar cubriendo un tercio de la canasta".

Esa una canasta que contiene gastos de vivienda. "Aquí hay otro mito que usan los funcionarios que dice que el adulto mayor tiene propiedad, pero hay muchísimos que alquilan. Hoy ha estallado un fenómeno terrible e invisibilizado, que es la vida del adulto mayor en las grandes ciudades, en pensiones que son verdaderas pocilgas"

Moratoria: más de lo mismo

Semino sostiene que "las novedades son antiguas en la Argentina". Dice que la Moratoria, que en su momento fue vendida con el "eufemismo de jubilación de amas de casa", fue adoptada en 2005 con Sergio Massa como Jefe de Gabinete y que lo anunciaron como "excepcional y única" por la crisis de 2001. Sin embargo, la medida se volvió a adoptar varias veces, siempre en tiempos preelectorales.

"Son las casualidades de Argentina", dice. Pero, al margen de esto, dice "es cierto que hay entre 700.000 y 800.000 trabajadores con la imposibilidad de cubrir los 30 años de aportes y no pueden ingresar al sistema" y afirma que "el sistema político argentino nunca discutió o no se planteó qué hacer con el problema estructural del sistema, que es el financiamiento".

Lo que sucede es que "es una torta cada vez más pequeña a la que se le sientan más comensales alrededor. Por lo cual la porción también va siendo más pequeña". Lo que ocurre es que "El resto de los jubilados financia a los que ingresan, por lo cual se fue achacando la pirámide".

Así, cada vez más jubilados cobran la mínima, que hoy llega el 86% del total. "Se ha convertido al sistema previsional, y hoy lo digo con todas las letras, en un programa de subsidios por edad, porque va de suyo que la persona que está de los 65 años y demás necesita tener un haber.