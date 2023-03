Moratoria previsional: todos los detalles y quiénes pueden acceder a la jubilación

La Cámara de Diputados de la Nación logró sancionar el proyecto de regularización de deudas previsionales, esto permitirá que 800 mil personas que no llegan a los 30 años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse. El especialista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, sostuvo que esta nueva norma es acertada, pero remarcó que el sistema previsional está quebrado. "Este país necesita a gritos una reforma previsional seria, que sea justa y que permita un aporte privado", dijo.

Con 134 votos afirmativos y 107 en contra, el oficialismo logró la sanción de la moratoria previsional, que permitirá que cerca de 800 mil personas sin todos los años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse.

“La mitad de los jubilados en Argentina llegaron a serlo a través de una moratoria. En 30 años las razones por las cuales vos no podés cubrir los aportes en Argentina pueden ser múltiples. Éste es un país de crisis económica, previsional e impositiva crónica. Cualquiera de nosotros tuvo problemas laborales, sobre todo gente de bajos ingresos”, sostuvo el especialista.

Cómo acceder a la moratoria

“Esta moratoria comprende a quienes no hayan realizado los aportes correspondientes hasta el año 2008, de ahí en adelante habrá que esperar. Hay cuotas que se pueden ir pagando y descuentos sobre la jubilación. También se debe tener en cuenta que el 25% del sistema previsional argentino no tiene cobertura”, explicó.

Burgueño especificó que se encuentran dos mecanismos para poder acceder a este nuevo sistema: “Las personas que ya tengan la edad para jubilarse (60 años las mujeres, 65 años los hombres), que no cuenten con los 30 años de aportes que marca la ley, podrán pagar en cuotas, que luego se descuentan de la jubilación. El otro es para aquellas personas que aún no alcanzan la jubilación, pero que saben que no cubrirán los años de aporte necesarios, puedan pagar los años faltantes. Esto lo podrán hacer mujeres que tengan entre 50 y 59 años y aquellos hombres de entre 55 y 64 años”.

En este sentido, Burgueño remarcó que teniendo en cuenta las diversas crisis económicas en nuestro país, es necesario que “cada tanto” se establezca una moratoria previsional.

El especialista detalló que, a partir de esta reforma previsional, 800.000 personas se suman “al drama de jubilaciones bajas y un sistema quebrado”. “Lo que va a pasar en el futuro es que el sistema estará más quebrado que antes. Es muy posible que esto se cubra con otros impuestos. La gran pregunta es cuánto más va a estar quebrado el sistema. Este país necesita a gritos una reforma previsional seria, que sea justa y que permita un aporte privado”, cerró.