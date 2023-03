Una jueza de Nueva York falló contra el país por la estatización de YPF

La jueza del Distrito Sur de Manhattan, estado de Nueva York, Loretta Preska dictaminó este viernes a favor de Petersen Energía Inversora S.A.U. y Petersen Energía S.A.U. y el fondo Eton Park, en el juicio que se sustancia en ese juzgado contra el Estado nacional y contra YPF.

Sin embargo, la jueza, que tiene a cargo el juzgado que encabezaba el extinto juez Thomas Griesa, desestima la demanda conta YPF por considerar que la compañía no tenía responsabilidad en el caso de estatización ni es garante del Estado nacional.

El fallo fue favorable a la compañía petrolera estatal, aunque no para el Estado nacional. Ahora habrá dos instancias de apelación, pero deberá depositarse una garantía.

De esta manera, los activos de la petrolera "están fuera de peligro", señalaron fuentes de la empresa. Además, la jueza Preska no hace lugar a todos los pedidos de los demandantes.

No está claro cuál es el monto final de la demanda, en la que también interviene el fondo Burford Capital, que compró los derechos para litigar, sin embargo, según cálculos de los demandantes, la cifra podría arrancar en unos US$ 8500 millones y trepar hasta los US$ 20.000 millones.

El monto final lo determinará la propia Preska luego de una instancia de mediación, que no se espera que dé demasiados resultados, ante la esperable negativa del país a pagar.

La expropiación tuvo lugar el 3 de mayo de 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, a instancias del Ejecutivo y con un Congreso dominado por el oficialismo, que aprobó la ley para expropiar el 51% de las acciones de la compañía.

"Los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República”, indicó la jueza Preska.

Y aclaró que éstos (Petersen y Eton Park) merecían una “sentencia sumaria contra la República, por sus reclamos por incumplimiento de contrato”, destacando que los reclamos de los demandantes son válidos, considerando la ley de jurisdicción norteamericana, que es la que rige para este tipo de contratos, compromiso asumido al momento de la privatización.