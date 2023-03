Advierten que el dólar vino no tendrá impacto positivo en el precio de la uva

La expectativa que genera la posibilidad de un dólar diferencial para exportar vino no ha impactado positivamente en el precio de la uva, que se comenzó a pactar en el inicio de la temporada. Con la cosecha avanzada y dentro del consabido marco de escasez, desde el sector productor explicaron que no ha habido prácticamente cambios en lo que reciben por su producto.

El precio de la uva, por otra parte, tiene bastantes diferencias según la zona y el tipo de uva. De este modo, mientras en el Valle de Uco los valores son relativamente altos en variedades como malbec y cabernet, en el Este se paga menos por las mismos tipos. Las menos valoradas son las criollas y, en el medio, se encuentran las blancas y las tintas para vinos comunes.

Los referentes vitivinícolas expresaron que no es posible que el dólar vino impacte en el precio de la uva, debido a que el cambio diferencial vendría a recomponer una situación de desgaste en toda la cadena del sector exportador. Al aumento de costos de los productores que este año han tenido un reconocimiento por inflación, se suma el valor de insumos importados a precio blue.

“No creo que haya alguna posibilidad de que el precio diferencial del dólar para los exportadores pueda influir en el de la uva ni en ningún otro valor de la cadena de valor del producto”, subrayó Diego Stortini, especialista en el área vitivinícola de la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo de Tupungato (CIAT).

Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo de Tunuyán, también descartó que el mayor dólar pueda impactar en el precio de la uva. En parte, porque la cosecha está en su etapa final y, en parte, porque el sector bodeguero no reconocerá nada a posteriori. Stortini expresó que el cambio diferencial –del que todavía no hay casi precisiones excepto su fecha de inicio el 1 de abril- sería más bien una recomposición necesaria para un sector que con el dólar actual ya no puede exportar.

Precios de referencia

Más allá de esta agenda exportadora, desde algunas entidades productoras ya comenzaron a advertir que la cosecha será mucho menor de lo estimado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); lo que podría complicar los stocks. “La temporada viene baja y va a ser muy escasa”, comentó Lafalla para quien, en una cosecha que se adelantó, finalizaría en un par de semanas.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), expresó que los precios que marcaron el inicio de la temporada se han mantenido prácticamente igual. En este sentido, Lafalla sumó que entre enero y hoy ya se ha perdido 18%, debido a la inflación.

El presidente de Acovi, agregó que ha habido una pequeña recomposición en el interés que se aplica a los valores pagados en cuotas. Si bien todavía detrás de la inflación, se ha notado cierta mejora. Existen diferencias de todo tipo en función de las zonas, la calidad, la cantidad, el modo de pago y los contratos especiales. Sin embargo, se pueden establecer algunos precios de referencia.

El Valle de Uco está en el tope de gama y de valor, por lo que aquí hasta se mejoró el precio que se pensaba que se iba a cobrar al principio de la temporada. Los precios aquí rondan entre los $180 y los $300 el kilo. En esta zona, debido a la escasez, se ha pagado un poco más por algunas blancas de calidad. El dólar vino no tendrá impacto en el precio de la uva.

En el Este, las uvas criollas se están pagando entre $80 y $90 en función de la cantidad de azúcar. Este tipo se destina casi exclusivamente a mosto y ha sido una de los más castigados por la industria. Tanto es así que la provincia salió a armar un fideicomiso para recomponer parte de ese precio.

En tanto, las uvas blancas en esta zona se pagan entre $100 y $110 por kilo. Estas prácticamente ya se acabaron. Las tintas para vinos básicos tienen un precio que va de los $120 a los $130 el kilo, mientras que las que se destinan a varietales como malbec y cabernet en esta zona, han alcanzado valores diferenciales de $240 el kilo.