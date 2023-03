¿Dónde están los 11.300 millones de dólares de inversión en minería?

Es increíble que el reporte elaborado por la Secretaría de Minería de la Nación desde febrero 2020 hasta la fecha, publiquen que los proyectos mineros desarrollados en Argentina fueron sostenidos por inversiones anunciadas por las empresas, alcanzando los 11.300 millones de dólares, una cifra muy significativa ante la crónica sequía de dólares que vivimos los argentinos y argentinas, correspondiente a un 29,59% de las reservas del Banco Central.

La pregunta es: ¿dónde están esas inversiones? ¿se encuentran capitalizadas, formando parte del capital social en Argentina? Acá va un pequeño granito de arena, que queremos aportar, con el fin de comenzar a visibilizar a la minería en búsqueda de la licencia social. Lo representativo de este rimbombante anuncio por el sector político con el eslogan “primero la gente”, no se visualiza la eliminación de la pobreza que sacude las estructuras sociales, todo lo contrario, vemos que las estructuras económicas y sociales necesarias para desarrollar una minería sustentable carecen de transparencia a la hora de valorizar el futuro económico de la región.

Ahora bien, si estos 11.300 millones de dólares ingresaron realmente a la Argentina, deberíamos tener un tipo de cambio mucho más estable, pudiendo controlar al tipo de cambio, con este gran ingreso de divisas al país, estaríamos desarrollando mayores reservas y una mejor estructura de precios que retroalimenten a la macroeconomía.

Lo que sucedió es todo lo contrario. Las reservas del BCRA bajaron desde 03/02/2020 US$ 44.770 millones a 09/03/2023 US$ 38.180 millones, menos US$ 6.590 millones, un 14,72% menos, sobre un contexto de anuncios de inversiones mineras. Esto no debería suceder si realmente todas las inversiones mineras se encontraran capitalizadas, formando parte del capital social de las empresas radicada en Argentina.

Con el fenomenal ingreso de divisas anunciado, el país tendría una posición más sólida en sus reservas internacionales.

Ahora otra de las preguntas. ¿El aumento de capital que forman partes del plan de inversión está constituido y presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ)? Todo aumento de capital debe formar parte del proyecto minero, con el fin de que la inversión se encuentre capitalizada en los estados contables de las empresas. De esa manera, la suscripción total con la integración de fondos (ingresos de divisas) se puede controlar según el plan de inversión presentado ante la IGJ, con la nota de Cancillería.

De esta forma, el desarrollo real de la inversión minera tendría que pulverizar a la tasa de desempleo, generando un gran ecosistema del desarrollo social y bienestar para todos los argentinos y argentinas. Nos gustaría saber si las inversiones mineras anunciadas por las empresas y festejadas por los Gobiernos nacional y provinciales se encuentran capitalizadas sobre sus estados contables locales, como así también su aumento de capital para darle un mayor ingreso de divisas al país.

* Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamérica del litio www.calbamerica.org