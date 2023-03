Costos y falta de insumos, dos factores que afectan gravemente a las pymes industriales

La producción de la industria manufacturera pyme creció en febrero 4,8% respecto a igual mes del año pasado, mientras que el cotejo con enero reflejó una mejora de 1,2%, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Por su parte, el uso de la capacidad instalada en las pymes industriales se redujo levemente, a 71,7%, 0,9 puntos porcentuales por debajo de enero, un resultado que se repitió por segundo mes en el que se combinan progresión en la producción con menos uso de instalaciones, los que se puede explicar por mayores niveles de inversiones en diferentes sectores, en especial en Alimentos y Bebidas.



Desde CAME señalaron que “febrero estuvo muy afectado por las subas de costos. Las demoras en las entregas de insumos por parte de los proveedores y dudas de algunas empresas al momento de aceptar nuevos pedidos de producción, por temor a incumplir con los tiempos de entrega, se ubican entre los patrones observados”.



Estos resultados corresponden al Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, en base a una muestra compuesta por 372 industrias pyme de todo el país.



Por sectores, la mejor performance en la comparación anual, en febrero, estuvo en Maderas y Muebles (+9,2%) y la peor, correspondió a Papel e impresiones (-7%).



De los seis sectores medidos en el índice de producción, 4 finalizaron con crecimiento y 2 con bajas.



En Alimentos y bebidas la producción registró un aumento de 8,1% interanual en febrero y 2,8% mensual a precios constantes.



De esa forma, acumula un desarrollo de 6,6% en los primeros dos meses del año, con un uso de la capacidad instalada de 73,5% en febrero.



Por su parte, en el rubro Indumentaria y textil en febrero la producción cayó 5,1% interanual, con lo que el acumulado de los dos primeros meses de 2023 marcó un retroceso de 4,4%.