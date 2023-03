Edesur: los sólidos argumentos de la empresa que complicarían al Gobierno

Tras varios días sin luz en diversas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA, la secretaría de Energía Flavia Royón instruyó al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) a que este jueves denuncie penalmente a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona.

El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó la situación y argumentó que la empresa de servicio eléctrico cuenta con todas las herramientas para poder refutar la denuncia y demostrar que el Estado “fue el primero en violentar el contrato”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno avanzará en la presentación de una denuncia penal a Edesur.

“El principal socio de Edesur, es una empresa italiana que cotiza en bolsa y que tiene un manejo internacional relativamente normal. Tomó la decisión de irse de nuestro país, por el contexto. Pero esta salida tiene una particularidad, están esperando tener los argumentos para que cuando se vayan le puedan hacer un juicio a Argentina a través del CIADI" (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial), comenzó explicando el economista.

La estrategia del Gobierno, según explicó Burgueño, es sacarle la concesión. Según el especialista, es lo que la empresa busca para poder hacer el juicio. “Edesur en términos legales tiene razón, ya que cuenta con todos los argumentos del mundo para demostrar que los primeros que violentaron el contrato fueron las autoridades argentinas", agregó.

En relación a esto, el economista sostuvo que el Estado argentino, se compromete a que las tarifas eléctricas sean competitivas, para que las empresas eléctricas no pierdan dinero. “Esto no está sucediendo. El Estado nacional le subsidia las tarifas, a cambio de que no aumenten el servicio, en esa plata que el Gobierno les entrega se encuentra la clave de que esto sea o no negocio. Es cierto que ese sistema no está dentro del contrato”, dijo.

“Hay mucha gente que está hace más de 10 días sin luz y no es precisamente la que tiene el servicio de manera clandestina. La oficina de Edesur está a unas cuadras donde se producen los cortes”, cerró.