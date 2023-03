El Banco Central pierde reservas por octava jornada consecutiva

El BCRA continuó el rumbo bajista de las últimas ruedas y perdió otros US$ 87 millones. De esta manera, las reservas llegaron a US$ 37.880 millones. En lo que va del año, el banco realizó ventas por US$ 1722 millones. Así, las ventas totales del mes de marzo sumaron US$ 636,50 millones.

Sin gastos extra, la totalidad de se destinó a las necesidades del mercado, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 328,002 millones, en futuros MAE de US$ 103 millones y en el Rofex de US$ 602 millones.

Los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron en la jornada anterior solo US$ 45,221 millones.

De esta manera, al Gobierno le quedan algo más de US$ 200 millones de las reservas que había obtenido en diciembre con la llegada de US$ 1.998 millones a causa de las liquidaciones del último dólar soja. Ahora el saldo negativo del año se acelera y ya lleva ocho jornadas consecutivas de ventas.