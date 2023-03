El Banco Central vendió US$ 87 millones, el nivel más elevado de marzo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a perder reservas internacionales en la primera jornada de esta semana, y debió poner US$ 87 millones sobre la mesa para atender las necesidades del mercado. Ya lleva más de una semana seguida con pérdida de reservas.

En una jornada caracterizada por el nerviosismo, a raíz de la caída de tres bancos en Estados Unidos - Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Bank- los mercados del mundo sufrieron mucha volatilidad y caídas importantes, mientras que en Argentina se desplomaron los bonos y subieron los dólares financieros como el MEP o Bolsa, y también subió el dólar blue.

Justamente el dólar informal, arrancó la jornada en $373 por unidad, y cerró en $377, aunque hacia el mediodía llegó a tocar los $380 por dólar.

La venta diaria del Banco Central de este lunes fue la más alta en lo que va de marzo y también la más elevada desde el 15 de febrero pasado.

Con una tendencia consolidada, en lo que va de marzo la autoridad monetaria ya se desprendió de US$ 404 millones.

El volumen operado en el segmento de contado llegó este lunes a US$ 264,957 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico movió US$ 129 millones y en el Rofex una cifra cercana a los US$ 511 millones.

El dólar mayorista terminó la rueda en $201,66 para la punta compradora, y $201,86 para la vendedora, y de esta manera la brecha se estableció en casi 87%.

El dato más relevante es que ya hay tres tipos de dólar por encima de los $400 u orillando ese valor. Tras el dólar Qatar, que ya está en $417,76, mientras que el llamado dólar lujo cotiza en $403,72, y el Contado con Liquidación (CCL) utilizado por empresas ante las dificultades para acceder al dólar oficial, terminó la jornada en $395,13 por unidad.