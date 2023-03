El BCRA cierra una semana completa de pérdida de reservas

El Banco Central de la República Argentina terminó la semana con una pérdida de reservas netas de US$ 282,5 millones luego de que este viernes vendiera US$ 75 millones destinados a abastecer al mercado local, el monto más alto de lo que va de marzo.

De esta forma, las cinco ruedas de la semana concluyeron con saldos negativos y redundan en una venta de US$ 317 millones para todo el mes.

Con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 236,527 millones, en futuros MAE de US$ 80 millones y en el Rofex de US$ 540 millones. Así redondeó un saldo negativo para lo que va del año de US$ 1.404 millones.

Las reservas internacionales finalizaron en US$ 38.178 millones, lo que constituye el monto más bajo desde el 30 de noviembre de 2022. Sin dudas, la sequía es gran responsable.

El ingreso de divisas por liquidación de exportaciones llegó sólo a US$ 309 millones en los primeros días del mes, lo significa una caída del 76% respecto de el mismo periodo de 2022.