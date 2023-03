Precios distorsionados por la inflación: el día a día "es una locura"

La inflación a nivel provincial y nacional no es una novedad, pero sí un dolor de cabeza. Es tal la “locura” con los precios, que los consumidores no saben si los productos están caros o baratos.

Esta “distorsión de los precios relativos” provoca que se desdibuje la proporción entre lo que vale una cosa y otra: un par de zapatillas de marca, por ejemplo, puede costar lo mismo que un mes de alquiler para toda una familia.

El empresario mayorista Rubén David habló sobre esta situación en MDZ Radio: “El gran problema es que hemos perdido el valor de los precios”, señaló.

En diálogo con “Según Cómo lo Mires”, David opinó que esta situación se da sobre todo “en algunos productos que no sabés cuándo se van a terminar reponiendo”.

“Son los que más volatilidad tienen en cuanto a los precios: ves que en un lugar tienen un valor y en otro lugar tienen otro. El mismo producto tiene tres o cuatro valores distintos”, sostuvo.

“Cuando no tenés en claro cuál es el valor de reposición del producto, empiezan los faltantes. Porque nadie piensa a cuánto voy a reponer un producto. Y empieza toda esta distorsión: se disminuye la oferta y la competencia”, detalló.

Y agregó: “No podés traer importado por falta de dólares; los que tenemos acá nos estamos fundiendo y cuesta mantener una industria”.

Rubén David, además, expresó que “la industria argentina tiene muchísimos problemas” y que “el día a día es una locura”.

“Es tanta la locura, el Gobierno no se pone de acuerdo de lo que quiere hacer. No sabemos para dónde vamos. Cuando no sos claro con los objetivos, pasa esto”, se lamentó.

Y analizó: “Nosotros como empresarios tenemos una gran cuota de responsabilidad, pero estamos inmersos en toda esta locura que es parche sobre parche, de muchos años”.

El empresario afirmó que “el consumo no ha bajado, ha bajado la calidad del consumo”: la gente compra lo justo y necesario, porque no le alcanza.

También contó que “a las ocho de la mañana ya faltan los productos de Precios Justos. Pero no es que no están, tenés que reponerlos porque la Ley de Góndolas no te permite tener más del 35% exhibido de ese producto, que es el que más se vende”, cerró.