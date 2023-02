Alerta: estaciones de servicio deciden hoy sobre ventas con tarjeta de crédito

Las estaciones de servicio tomarán hoy la decisión de seguir o no aceptando las tarjetas de crédito como medio de pago para la carga de combustibles. Será en el marco de un encuentro nacional de representantes de Cámaras y Federaciones empresarias de 19 provincias de todo el país, que se realizará en la sede de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), informó el portal especializado www.surtidores.com.ar.

En el orden del día se destaca la necesidad de adoptar una decisión que salde el debate sobre la admisión o no de las tarjetas, un tema que quedó en el ojo del huracán ante la negativa de los bancos a reducir los aranceles y los plazos de acreditación, que según advirtieron algunos expendedores pueden llegar a más de 15 días, lo que genera un costo financiero importante en momentos de elevada inflación.

Fuentes del sector señalaron que oportunamente los estacioneros habían definido dejar de recibirlas, sin embargo un comunicado de la petrolera estatal YPF asegurando que la red de estaciones de la marca continuará aceptando los plásticos, llevó al resto de los operadores a postergar la medida, a pesar del costo que supone.

Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI) destacó que mantuvieron un encuentro informal con colegas de todo el país, donde coincidieron en que existe voluntad de los funcionarios, de las petroleras y de todas las partes implicadas por solucionar el problema, señaló Surtidores.

Al respecto, consideró que la decisión de YPF, de continuar acompañando a sus operadores mediante soluciones comerciales rápidas y efectivas, “reconoce la crítica situación de rentabilidad por la que atraviesa el sector, entre otras, por las exorbitantes comisiones que perciben las tarjetas de crédito”.

En un comunicado del 19 de enero pasado, FAENI alertó que "las estaciones de servicio suspenderán el cobro con tarjetas de crédito de no mediar una ley que frene los abusos". En esa línea, también inició acciones en los tribunales de Capital Federal contra Prisma Medios de Pago S.A., obteniendo un resultado favorable por parte del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 8, que ordenó a la empresa rehacer los contratos con las Estaciones de Servicio, los que deberán especificar que el arancel por la venta de combustibles con tarjetas de crédito no podrá superar el 0,5 por ciento y la acreditación será a los tres días hábiles.

Aunque no hay sentencia definitiva, el fallo sienta un precedente en el país. No es el único caso, ya que también en Estados Unidos., VISA y Mastercard fueron demandadas colectivamente ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. Ante la claridad de que el proceso judicial les venía siendo desfavorable, las compañías de tarjetas firmaron un acuerdo por el cual aceptaron devolver a los comerciantes hasta US$ 6.240 millones por las "comisiones abusivas que les habían cobrado", remarcó Surtidores.