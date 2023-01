Estacioneros no le ponen fecha al fin del cobro con tarjeta de crédito

Los propietarios de las estaciones de servicio atraviesan una situación preocupante. No solo por la baja rentabilidad del sector y el faltante de combustible; sino por las abusivas comisiones (más del doble que en otros países de la región) cobradas por las empresas emisoras de las tarjetas de crédito, sumado a la demora de 15 días en la acreditación de los pagos. Esto provoca cuantiosas pérdidas en una economía diezmada por la alta inflación.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), confirmaron a MDZ que la decisión de suspender el cobro del expendio de combustibles con tarjeta de crédito es una decisión tomada, que todavía no tiene fecha cierta de inicio.

Si bien desmintieron que la suspensión de ese medio de pago se realice desde el primero de febrero; reconocieron que algunas estaciones de servicio, por una cuestión financiera, dejaron de vender combustible con tarjetas de crédito.

En diálogo con MDZ, Alberto Boz, vicepresidente segundo de Cecha y presidente de Faeni (Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior), explicó a qué obedece la toma de esa medida y por qué no se va a aplicar en el corto plazo. “No estamos pidiendo algo que no se puede hacer. Pedimos que las empresas emisoras de las tarjetas de crédito bajen las comisiones y acorten los plazos de pago, algo en lo que la Justicia nos dio la razón”.

“Pedimos que la comisión no supere el 0,5%, es lo que cobran en los países de la región. No pedimos las reglas de Suecia o Estados Unidos, pedimos en base a países similares al nuestro donde las mismas tarjetas pagan a los tres días y las comisiones tienen un tope de 0,5%. Mientras que acá, al no haber una ley que lo regule, nos cobran entre el 1,2% y el 1,8% de comisión y nos pagan las ventas a los 15 días”, graficó Boz.

Asimismo, dijo que la suspensión del cobro con tarjetas de crédito es una decisión tomada que no tiene fecha de inicio, “Estamos dilatando la entrada en vigencia de la medida; hicimos algunas gestiones legislativas y hay un anteproyecto de ley dando vueltas. Ahora estamos hablando con todo el arco político, a ver si cuando empiezan las sesiones ordinarias sale la ley que pone un tope a las comisiones y acorta los plazos de pago”.

En tanto, sostuvo que más de la mitad del valor del litro de combustible son impuestos. “Nosotros pagamos una comisión sobre la totalidad. Es una locura que paguemos esa comisión. Más de la mitad son impuestos, que nosotros recaudamos y prepagamos antes de que nos llegue el combustible”.

“Anticipamos el pago de impuestos y cobramos a los 15 días. Para pagar un camión de combustible tenemos que quedarnos unos días en descubierto, pulverizando nuestra utilidad, que es en promedio del 6%. Las tarjetas con la comisión que nos cobran se transforman en un socio mayoritario del estacionero. Son como el Estado, socios solo en las ganancias, porque las pérdidas son todas nuestras”.

Alberto Boz, remarcó que la utilidad de las estaciones de servicio es diferente a otros comercios. “Nosotros no podemos modificar el precio de los surtidores. Las petroleras mandan el precio fuertemente sugerido que tenemos que respetar, si no lo respetamos nos levantan los costos. Tenemos un precio fijado entre el Gobierno y las petroleras que no nos permite hacer nada, en un contexto inflacionario nosotros somos los que tenemos que aguantar 15 días a que las tarjetas nos paguen. A los estacioneros no nos da más la espalda para seguir aguantando esta situación”.

“Entendemos que la gente usa cada vez más las tarjetas y los medios electrónicos para cargar combustible. Algunos lo hacen por seguridad, pero la gran mayoría por necesidad ya sea porque financian la tarjeta o porque aprovechan los descuentos. No te olvides que cuando te arrimás al surtidor son miles de pesos los que tenes que tener en el bolsillo”, dijo Boz.

“Con el ritmo que tienen las tarjetas de crédito para pagarnos, somos nosotros quienes terminamos financiando, con nuestro dinero, los descuentos de los bancos y las tarjetas para la carga de combustible. Así no podemos seguir más”, añadió.

Afirman que la medida contra las tarjetas de crédito no arranca en febrero

Alberto Boz aclaró, para llevarle tranquilidad a la población, que por ahora la medida no tiene fecha de inicio. “Es bueno que aclaremos este punto, nosotros decidimos tomar la medida, pero no le pusimos fecha. Tenemos reunión de Cecha el 8 y 9 de febrero, no podemos poner fecha antes de reunirnos. Por lo que es totalmente falso que dejemos de aceptar las tarjetas de crédito como medio de pago desde el primero de febrero”.

“En los próximos días nos vamos a reunir con legisladores, muchos entendieron nuestro problema. Esperemos ahora que el resto acompañe en el Congreso levantando la mano, porque no queremos complicarle más la vida a la gente. Venimos aguantando la situación desde hace varios años y si tenemos que esperar hasta marzo o abril a que lo trate el Congreso, esperaremos”, sostuvo Boz.

Por otra parte, se refirió al fallo judicial favorable a los estacioneros de la provincia de Santa Fe: “El fallo no está firme porque las tarjetas apelaron, debe replicarse en todo el país. La Justicia nos dio la razón poniendo un tope del 0,5% a las comisiones y dándole un plazo a las tarjetas de tres días hábiles para pagarnos. Si la Justicia nos dio la razón, como no nos van a dar la razón los legisladores", se esperanzó Boz.

Además, explicó la razón por la cual algunas estaciones de servicio decidieron no aceptar las tarjetas de crédito: “Nosotros recomendamos a todas las estaciones de servicio independientes lo que hay que hacer. Los que suspendieron el cobro con tarjetas de crédito es porque no tienen espalda para seguir aguantando la situación. Nos informaron que no pueden aguantar más y prefieren resignar ventas a seguir estirando la agonía”.

El representante de Cecha sentenció: “Todos los gastos que tenemos en impuestos, sueldos, cargas sociales, comisiones, reparaciones y reposiciones, van al ritmo de la inflación. Nuestro margen de ganancias está cada vez más atrás. Para muestra falta un botón, decía mi abuela: hace 10 años teníamos que vender 140 mil litros mensuales para estar en un punto de equilibrio. Hoy para llegar a ese equilibrio tenemos que vender mensualmente entre 290 mil y 310 mil litros. Necesitamos vender más para poder tener un margen de rentabilidad. La situación es realmente complicada”.

“Lamentablemente, hace unos días tuvimos una reunión con la secretaría de Energía de la Nación y da la sensación de que recién asumió. Le planteamos nuevamente todos estos problemas y preguntan cosas como si no conocieran nada del tema. Hay una falta de conocimiento que es descomunal, no se les cae una idea. Salvo que lo estén haciendo a propósito”, finalizo Alberto Boz.