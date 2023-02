FMI: Argentina no deberá cumplir las metas del primer trimestre y negocia nuevas para el resto del año

La Argentina no deberá cumplir con la meta de aumento de reservas internacionales de US$ 7800 millones para el primer trimestre del año que había acordado con el FMI.

En la reunión que mantuvieron en Washington con funcionarios del Fondo, el viceministro Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores del ministerio, Leonardo Madcur, y el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, acordaron que ya no será necesario cubrir los US$3000 millones adicionales en marzo. A la fecha el Banco Central sólo cuenta con $4800 millones extra.

Aunque no se fijó un piso de reservas, por lo que Economía tendrá las manos libres para manejar la política cambiaria, las partes acordaron redefinir las metas de reservas para todo el año. Según el acuerdo original, deberían ser US$ 9200 millones superiores al mes de diciembre. El monto final se deberá discutir aún.

La reunión que mantuvieron en la India Sergio Massa y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante la Cumbre de ministros de Economía y directores de Bancos Centrales, fue la llave para que la Argentina lograra esta modificación. El ministro expuso como argumentos el sobreprecio que tuvo la compra de energía tras la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía que azotó el país en 2022. Factores que le negaron a la Argentina recursos para lograr nuevas reservas. Desde el FMI dieron el visto bueno.

Este cambio no deberá pasar por el board del organismo ya que no se trata de un waiver y por lo tanto no necesitará de aprobación alguna. La definición de los montos finales dependerán de dos factores aún en discusión. Por un lado, el gasto energético adicional que tuvo el país. Desde el FMI dicen que fueron US$ 3000 millones, pero desde el Gobierno sostienen que el monto total asciende a US$ 4900 millones.

El otro punto es el impacto en recaudación de dólares que tendrá la sequía por la caída de exportaciones. Sin números finales, cuando la crisis climática aún no concluyó, es de esperar que la negociación con el FMI se dilate.

En la nueva negociación quedó claro que las otras dos metas centrales de la negociación para 2023 no se tocan. La Argentina aún deberá cumplir con el tope de 1,9% de déficit fiscal y del 0,6% del PBI de emisión monetaria.