A pesar de los esfuerzos de Sergio Massa, sigue el déficit comercial

La balanza de comercio exterior del mes de enero dio nuevamente negativo. El rojo llegó a los US$ 484 millones producto una fuerte caída de las exportaciones del 11,7% y un leve repunte de las importaciones del 2,5%.

Los envíos al exterior totalizaron US$ 4900 millones y los ingresos US$ 5384 millones, lo que significó un intercambio global de US$ 10.284 millones, un 4,8% menos que el mes anterior.

La sequía fue el principal factor que impidió seguir con la seguidilla de superávits de los últimos cuatro meses del año. Una caída vertical del 42,5% de la exportación de los productos primarios explicó la totalidad del déficit. En el mes salieron del puerto de Buenos Aires US$ 1082 millones contra los US$ 1927 millones de enero de 2021.

Otra caída significativa se registró en las exportaciones de Combustibles y Energía que fue del 5,2%.

Respecto de las importaciones, destacan la baja del 12,3% en Bienes de Capital y del 10,5% de Bienes intermedios por un lado y la fuerte suba del 96,1% de compra de combustibles.

Respecto de nuestros principales socios comerciales se registraron sendos déficits con Brasil de US$ 462 millones, con China de US$ 723 millones, con Unión Europea de US$ 249 millones y con Estados Unidos de US$ 122 millones.

Los principales superávits se registraron con Chile de US$ 195 millones y Perú de US$ 179.