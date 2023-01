Fuerte superávit comercial en 2022, con impacto final de la sequia

El intercambio comercial internacional de 2022 registró un superávit de US$ 6.923 millones, menos de la mitad de lo que tuvo en 2021, cuando sumó US$ 14.751 millones en divisas. No obstante, los valores absolutos, tanto de importaciones como de importaciones aumentaron un 20,4% alcanzando los US$ 169.969 millones.

En los 12 meses las exportaciones sumaron US$ 88.446 millones y las importaciones US$ 81.523 millones. Las primeras mejoraron un 13,5%, es decir, US$ 10.512 millones como resultado de una suba en los precios del 16,2% y de una reducción en las cantidades del 2,3%. Las importaciones, en tanto, se incrementaron 29,0% y llegaron a US$ 18.339 millones por un aumento de 16,3% en los precios y de 11% en las cantidades.

El informe que publicó este jueves el Indec, dio también los números del mes de diciembre en el que se muestra una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes de 2021, aunque en este caso es producto, fundamentalmente, de un derrumbre de las importaciones.

Mientras que las exportaciones cayeron un 7,1% fruto de una fuerte merma de los envíos de cereales, las importaciones -vía restricciones oficiales. retrocedieron un 19,3%.

En el análisis por rubros, se destacó el ascenso de las exportaciones de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) del 15,8% hasta US$ 3.148 millones por mayores ventas de material de transporte terrestre, productos químicos y conexos, máquinas y aparatos, material eléctrico, metales comunes y sus manufacturas, y piedras, metales preciosos y sus manufacturas

Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) también crecieron. Fue un 7,1% impulsadas por el aumento de ventas del 18,8% de las carnes, entre otras.

En cuanto a la venta de propductos primarios, que incluyen cereales y otros productos agrícolas no procesados, también hubo un fuerte crecimiento. Pero, por efecto de la sequía, se desaceleró fuertemente en los últimos meses. El año finalizó en el este rubro con un crecimiento del 9,4%, pero en el mes de diciembre hubo una caída del 26,4%, destacándose un derrumbre de los volúmenes del orden del 30,6%.