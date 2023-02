Cambios en el manejo de áreas petroleras: se retira una empresa clave y prometen más inversión

En los últimos días se produjo un movimiento importante en la industria petrolera de Mendoza, con un cambio de manos de áreas que estaban en declive de inversión. La empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia le compró 5 áreas petroleras a Phoenix (dueña de Petrolera el Trébol), sobre la cuenca neuquina y con alguna experiencia en petróleo no convencional, con acceso a la formación Vaca Muerta. La empresa vendedora es parte del grupo que lidera José Luis Manzano y que desde hace tiempo había comenzado a revertir inversiones en Mendoza.

La venta se confirmó ayer, pero aún faltan las autorizaciones provinciales para el traspaso formal de manos. Las áreas son Cerro Mollar Norte, Cerro Mollar Oeste, La Brea, La Paloma – Cerro Alquitrán y Puesto Rojas. Esa última comprende zonas donde se realizó la primera experiencia de exploración y explotación no convencional en Mendoza, que incluyó fracturas hidráulicas y una concesión. Varias de esas áreas fueron prorrogadas anticipadamente en 2011. El traspaso incluye una planta de entrega de crudo y otros activos relacionados a la actividad.

PCR tiene actividad en la provincia, pues está a cargo del área El Sosneado. Es una empresa que también tiene producción petrolera en La Pampa, pero nació en la Patagonia Austral. En los últimos años tuvo una fuerte reconversión hacia la energía renovable, con parques eólicos montados también en la región patagónica. En Mendoza ven con buenos ojos la transferencia porque consideran que puede haber un cambio de tendencia. Es que Phoenix había comenzado a desinvertir en la provincia. Ocurrió, por ejemplo, con los proyectos no convencionales en Puesto Rojas, que fueron abandonados. Pero tampoco progresaron otros proyectos que tenían autorizados pero nunca ejecutaron. "Han concentrado la inversión en Neuquén", explicaron. En la información previa, PCR no menciona la posibilidad de avanzar sobre Vaca Muerta y proyectos no convencionales. "Asimismo, la compañía estará sumando reservas y nuevas zonas con potencial exploratorio donde proyecta incrementar la producción mediante nuevas actividades de inversión. En ese sentido, la empresa tiene previsto lograr un optimización y reactivación de pozos existentes, así como también evaluar posibles nuevas acumulaciones de hidrocarburos y perforar en nuevas estructuras", informaron.

En principio, la inversión prevista ronda los 20 millones de dólares. Y buscan producir hasta 1500 barriles por día en todas las áreas propias. “Los reservorios convencionales todavía tienen mucha producción por aportar, a los cuales hay que dedicarles recursos técnicos, operativos y económicos para continuar con la recuperación de hidrocarburos. En ese sentido PCR continúa focalizando su operación en campos maduros, sin dejar de tener en cuenta la evaluación de nuevos desarrollos, con una concentración geográfica en Mendoza y La Pampa que le permite optimizar costos operativos y obtener mayor eficiencia, siempre priorizando la seguridad en sus operaciones y el cuidado del medio ambiente", señaló Marcelo Irusta, director de la compañía, a través de un comunicado.

La provincia debe evaluar ahora el traspaso desde el punto de vista técnico, legal y económico-financiero.