Dólares en Argentina: qué se requiere para evitar una devaluación en 2023

La falta de dólares y la inflación siguen siendo determinantes en la economía de nuestro país. MDZ Radio dialogó con Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales, quien analizó los desafíos para lograr un mayor ingreso de dólares y así evitar una devaluación en el año 2023.

"El año 2022 cerró con un balance cambiario positivo, entre los dólares que salieron y los que ingresaron. Esto significa que se pudo engrosar un poco las reservas en 2022 y esto se dio, principalmente, con una suba que hubo sobre final de año, atravesado por la medida del dólar soja de Sergio Massa, que permitió un envión a las agroexportaciones", comenzó explicando la especialista.

En relación con lo expuesto, Calore remarcó la importancia de las reservas, ya que hay mucha presión sobre el tipo de cambio, "el Banco Central teniendo dólares puede salir a frenar algún tipo de devaluación, que es lo que se está intentando evitar. Cada vez que el tipo de cambio salta bruscamente, esto se presiona sobre los precios internos".

Además, destacó que la inflación es la principal problemática que tenemos en Argentina, ya que la pérdida del poder adquisitivo se genera porque los precios no paran de subir. "Esto podría ser peor, si hay una devaluación brutal. El año 2022, a través de distintas estrategias que tuvo el nuevo ministro de Economía, pudo sortear estas dificultades y cerrar el año con un balance cambiario neto positivo. En el 2023 se debería lograr lo mismo", expresó.

Calore señaló los factores que amenazan este año en relación a las necesidades de dólares, "Atravesando el cierre del año 2022 con una sequía histórica, con la cual se cree que se van a perder cerca de 10 mil millones de dólares de exportación. También tenemos que afrontar pagos al FMI, es un año que tiene el vencimiento y en donde tenemos que seguir cumpliendo metas trimestrales. A esto se le suma, según indicó la especialista, un resentimiento con privados, producto del canje que se hizo al inicio de la gestión de Martín Guzmán.

Los factores que podrían contrarrestar esta situación, según la economista, se refieren a que se espera que haya una menor erogación de dólares por la importación de energía, a diferencia del año pasado con la guerra entre Ucrania y Rusia, "se estima que los precios de la energía sean aceptables, y que haya resultados respecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una cuestión clave son los convenios bilaterales que ha hecho Massa, tanto con China como con Brasil, para no utilizar dólares para el intercambio comercial, sino usar las propias monedas de los países. Esto también podría tener un alivio en materia de dólares”.

"Para este 2023, vamos a estar muy apretados con los dólares. La estimación es que tenemos una necesidad de cubrir US$ 9.000 millones. Con algunas estrategias como las mencionadas, podríamos tener aproximadamente US$ 7.000 millones que no saldrían", cerró.