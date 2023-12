De cuánto fue la inflación de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y a cuánto escaló la interanual

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue en noviembre de 11,9%, con los principales aumentos en los rubros de Información y comunicación (14,5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,2%), según el informe dado a conocer por la Dirección General de Estadística y Censos porteña (Dgeyc).



De esta manera, en once meses el Índice de Precios al Consumidor acusó un alza en el distrito de 146,4%, en tanto en acumulado de los últimos doce meses ascendió al 160,6%.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá la inflación de noviembre el próximo miércoles.



Los Bienes tuvieron el mes pasado un incremento del 13,6% y los Servicios del 10,7%, en tanto los precios regulados mostraron un alza del 11,9%, los regulados del 8,2% y el "resto" (como la DgeyC denomina a la inflación núcleo) del 12,7%.



Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor ponderación de la estructura del IPC-CABA, aumentó 14,2% y contribuyó con 2,61 puntos porcentuales a la variación mensual general.



Al interior de esa división, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (16,3%) y Carnes y derivados (12,9%), seguidos en importancia por Verduras, tubérculos y legumbres (17,1%), Leche, productos lácteos y huevos (9,4%) y Frutas (20,6%).



Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió una suba de 10%, con una incidencia de 1,91 punto en el nivel general, al impactar principalmente los incrementos en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, en contraste con las caídas en las tarifas residenciales del servicio de electricidad.



Restaurantes y hoteles registró un alza de 12,4% e incidió en 1,45 punto, debido a las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida, con una menor incidencia de los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos.



Salud aumentó 13%, con una incidencia de 1,01 punto, por ajustes en las cuotas de medicina prepaga y en los valores de los medicamentos.



Transporte promedió un incremento de 10,7% e incidió en 0,99 punto, debido principalmente a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, además de los aumentos en la tarifa del viaje en taxi y en los valores de los automóviles.



Otros incrementos que un tuvieron una incidencia significativa en el nivel general fueron los de Información y comunicación (14,5%), Recreación y cultura (13,3%), Bebidas alcohólicas y tabaco (12,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (12,3%), Seguros y servicios financieros (10,3%), Cuidado personal, protección social y otros productos (9,9%), Prendas de vestir y calzado (9,8%) y Educación (8,4%).

El informe completo