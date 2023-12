La consultora de Ramiro Marra vaticina una dolarización a $1000

La sociedad de Bolsa Bull Market Brokers, que pertenece al financista Ramiro Marra, publicó esta mañana un paper destinado a sus clientes donde cuenta el plan económico del ministro Luis Caputo y apunta que la devaluación que aplicará llevará al dólar a $1000.

Plantea que desde en el mercado siguen la hipótesis de un salto inicial del dólar oficial a $640 o 650 y un segundo salto para el mes de febrero a $1000 para lograr la convergencia que dará pie a la dolarización de la economía. Destacan también que no está previsto por el momento la eliminación del Banco Central.

Luis Toto Caputo. NA

Destaca también que, según "trascendidos en los medios" Caputo obtendría dólares por US$ 15.000 millones con fondos soberanos de medio oriente (saudíes y emiratos) y que la contraparte podrá ser un swap de letras intransferibles por bonos soberanos con plazos de 2, 5 y 7 años. A esto le sumaría US$ 3.000 millones del FMI y el aporte de US$ 5000 millones de cerealeras, con lo que lograría alrededor de US$ 23.000 millones, posibilitando el rescate de las leliqs y viabilizando la dolarización a un tipo de cambio de $ 1000.

Las consecuencias, según el mercado, tendrían dos tipo de efectos. Uno positivo y uno negativo.

Lo bueno sería que al eliminar pasivos remunerados se achicaría un 10% de déficit cuasi-fiscal del PBI, el más grande del Estado.

Daría certidumbre de una salida más ordenada del CEPO. Y se podría asegurar un fuerte ajuste fiscal, gracias al equipo

del PRO con Know how de como recortar fuerte gasto. El año 2024 concluiría con superávit fiscal primario y un déficit financiero.

Lo malo, en tanto, es que implicaría un shock inflacionario inicial. El peligro de un dólar asimétrico para el rescate de las Leliqs. Que el shock inflacionario genere una fuerte apreciación cambiaria y se superen los $1000 previstos. Y que la flotación con ajuste de precios relativos dispare la inflación.