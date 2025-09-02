La recaudación de agosto cumple la meta del FMI en un contexto político complejo

En un contexto de compleja turbulencia económica y política, el columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, destacó un dato alentador para las cuentas públicas: la recaudación impositiva de agosto empató a la inflación, consolidando un crecimiento real anual. Clave para el los cumplimientos de meta con el FMI. Esto ocurre pese a la reducción de impuestos, representando la “buena noticia”.

Durante su intervención en el programa matutino MDZ Club, Burgueño explicó que el plan económico “caminó” inicialmente, pero que posteriormente “el Gobierno no estaba interpretando o estaba tomando decisiones económicas vinculadas quizá a la ideología más que a la práctica”. Esta situación, sumada a la actual crisis política, genera, según el analista, “implicancias serias y concretas en la economía, en el tipo de cambio. En definitiva, en la confianza”.

La "buena noticia": Sin embargo, en medio de este panorama, Burgueño identificó un aspecto positivo: “se conoció ayer (…) los datos de la recaudación impositiva correspondiente a agosto”. Subrayó que, pese a ser “un mes complicado para la economía”, la recaudación “prácticamente salió empatada” con la inflación, lo que calificó como “una variable clave”. “Esta es la cuarta meta que mira el FMI (…) que la recaudación impositiva por lo menos le empate a la inflación”, explicó. Y agregó: “Eso volvió a ocurrir en agosto y se consolida este año con un crecimiento de la recaudación real”.