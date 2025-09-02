La recaudación de agosto cumple la meta del FMI en un contexto político complejo
Los ingresos fiscales empataron con la inflación, una variable clave para el FMI. Cómo la situación política actual impacta en los mercados.
En un contexto de compleja turbulencia económica y política, el columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, destacó un dato alentador para las cuentas públicas: la recaudación impositiva de agosto empató a la inflación, consolidando un crecimiento real anual. Clave para el los cumplimientos de meta con el FMI. Esto ocurre pese a la reducción de impuestos, representando la “buena noticia”.
Durante su intervención en el programa matutino MDZ Club, Burgueño explicó que el plan económico “caminó” inicialmente, pero que posteriormente “el Gobierno no estaba interpretando o estaba tomando decisiones económicas vinculadas quizá a la ideología más que a la práctica”. Esta situación, sumada a la actual crisis política, genera, según el analista, “implicancias serias y concretas en la economía, en el tipo de cambio. En definitiva, en la confianza”.
La "buena noticia":
Sin embargo, en medio de este panorama, Burgueño identificó un aspecto positivo: “se conoció ayer (…) los datos de la recaudación impositiva correspondiente a agosto”. Subrayó que, pese a ser “un mes complicado para la economía”, la recaudación “prácticamente salió empatada” con la inflación, lo que calificó como “una variable clave”. “Esta es la cuarta meta que mira el FMI (…) que la recaudación impositiva por lo menos le empate a la inflación”, explicó. Y agregó: “Eso volvió a ocurrir en agosto y se consolida este año con un crecimiento de la recaudación real”.
El columnista puso especial énfasis en que este resultado se logra en un contexto de reducción de la presión tributaria: “recordemos que este es un año en comparación con el año pasado, donde ya no tenés el impuesto país. Un impuesto menos (…) reduciendo impuestos se mantiene la recaudación por lo menos empatándole a la inflación”. Concluyó de manera categórica: “Eso es una muy buena noticia”.