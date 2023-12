El decreto de Javier Milei: ¿realmente es de necesidad y urgencia?

Con las normas anteriores no atraía a los inversores, ya sean locales o extranjeros. No es por el costo del valor de los salarios, ni tampoco por el valor de los bienes en dólares estadounidenses, ya que si por eso fuera Argentina está comparativamente muy barata. Con las reglas del derecho laboral anteriores al decreto los empresarios que tenían que despedir a un empleado muy posiblemente tenía que vender parte de la empresa, o quienes querían poner un quiosco y nuevamente al despedir al empleado tenía que vender la casa.

Con el DNU todo eso se espera que cambie. Es decir, animar a los que quieren poner un emprendimiento chico o grande lo hagan.

Es claro que la Argentina está pasando por una crisis económica y social. Tenemos una inflación de más del 150% anual. Junto con Venezuela somos el país en el continente que más inflación tiene. La mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza, el país no crece, hay deudas con entes internacionales de préstamos, deudas con países, y con empresas que nos han vendido bienes o comida como las bananas que nos han pedido que pagáramos y que ya nos habíamos comido.

Además, el Gobierno anterior dejó un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, 5 puntos del PBI en el Tesoro Nacional y 10 puntos del PBI en el BCRA. Todo esto con el riesgo de tener una hiperinflación. Es sabido que en un plan económico no solo es necesario arreglar las cuestiones monetarias, sino también aquellas que hacen a la microeconomía y a la agilidad en los mercados en general. Atraer inversores y generar bienes. Todo eso para tener un crecimiento económico y así obtener ahorros para poder pagar los diferentes vencimientos de deuda y tener un mejor estándar de vida en general.

Agilidad que significa muchas veces tener que desenmarañar burocracia o dejar ciertos lugares que tengan clientes cautivos, generando así competencia, lo que traerá diversidad y mejoramiento. Muchos de los detractores del DNU 70/2023 lo atacaron en su gran mayoría por un asunto de forma y no por los asuntos de fondo. Cuestiones de forma, aludiendo a que se hace un uso incorrecto de lo normado en el Art 99 inc.3ro de la Constitución.

En 40 años de democracia tenemos los siguientes usos de DNU

Alfonsín dictó 10 DNU .

. Menen 545 DNU .

. De la Rúa 59 DNU .

. Duhalde 154 DNU .

. Rodríguez Saá 6 DNU .

. Néstor Kirchner 236 DNU .

. Cristina Kirchner 78 DNU .

. Mauricio Macri 71 DNU .

. Alberto Fernández 177 DNU.

Obviamente, todos ellos vieron y tuvieron según su saber y entender “circunstancias excepcionales que hicieron imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. Ninguno de ellos pudo reunir al Congreso para el dictado de normas como por ejemplo uno de los tantos de Néstor Kirchner en donde apeló a una norma de necesidad y urgencia para subir en $ 14.219 millones el presupuesto, es decir, aumentó casi un 12 por ciento el total del gasto presupuestario (y en el caso de Javier Milei lo quiere bajar).

Hay una inflación de más del 150% anual y una economía en crisis.

También se ha dictado DNU para tratar la Homologación del Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial de la Carrera para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud y Medio Ambiente aprobada por el Decreto Nº 277/91, de fecha 5 de agosto de 2005”. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner emitió un DNU 297/2010 para que el BCRA transfiera los dineros suficientes al Tesoro Nacional para el pago al FMI.

El DNU mencionado se lo ha llevado a la justicia y ante una cautelar para que no haga dicha transferencia y pago posterior, la expresidente no solo ha desoído lo ordenado por un juez de la Nación, sino que además emitió otro DNU 298/2010 para

hacer la transferencia y pago posterior. Evadiendo absolutamente todos los controles constitucionales. Así, hay tantísimos otros ejemplos que obviamente no eran urgentes y mucho menos de emergencia como el de homologar títulos, asuntos que tranquilamente pudo tratar el Congreso.

Lo cierto es que al momento del dictado del decreto 70/2023 el Congreso Nacional ya había dejado de sesionar. Evidentemente, ante el ajuste necesario realizado por el actual gobierno es imprescindible el acompañamiento de normas para activar ciertos mercados. Normas que deben ser claras, sencillas y que atraigan inversores, y no lo contrario. Obviamente, para el presidente actual los tiempos del Congreso ante la emergencia no son lo suficientemente rápidos o eficientes. Lo que lo llevó a impulsar el DNU.

Evidentemente, son puntos esenciales de su plan económico y por eso necesita que sean de rápida concreción. Todos queremos un cambio o acaso quien no quiere generar más empleo, quien no quiere forjar mayor competencia para obtener mayor calidad de

servicios y de bienes, quien no quiere bajar el gasto público. Todo el mundo lo quiere. A las cuestiones de forma que mucha gente se ha rasgado las vestiduras por su aparente incumplimiento es sabido que tiene pasos posteriores en los que se subsana dichos inconvenientes. Uno de esos controles lo tiene el mismo Congreso y si le parece que el DNU emitido por Javier Milei es

improcedente con el rechazo de ambas cámaras, el mismo se encontraría sin efecto.

El otro control lo tiene el Poder Judicial en la constitucionalidad del DNU, ya sea en su emisión y en el uso del Art 99 inciso tercero de la Carta Magna como así el contenido de dicho decreto. En otras palabras, todos esos defectos aparentes tienen controles institucionales. Era sabido que esta administración iba a tener muchas dificultades y piedras en el camino, ya sea por lo que ha generado la Administración anterior como así también por todos aquellos que no toleran que administre el país alguien que no sea de su color o paladar.

Aquellos que no comulguen con sus ideas, la intolerancia esta siempre al límite, la libertad no parece un valor para ciertos sectores, como tampoco la democracia. Pero una gran mayoría que si lo ha votado está esperando con esperanza las medidas realizadas y los frutos que puedan dar. Ya que esa mayoría espera que la Argentina salga de la situación tan paupérrima en la que se encuentra. Fabián Díaz Robledo.

* Fabián Díaz Robledo, abogado.