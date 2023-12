Nuevo DNU: Turismo, vino y construcción, con más dudas que certezas

Luego de la batería de derogaciones, desregulaciones y cambios que se plasmaron en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado el miércoles, la incertidumbre era el denominador común. La desregulación del turismo, la eliminación del compre argentino y la baja de leyes que regulan la vitivinicultura dejaron casi en ascuas a representantes de los diversos sectores. Aunque la mayoría prefirió la cautela, lo cierto es que nadie podía determinar aún los alcances del decreto, con características inéditas por su extensión.

De este modo, desde las cámaras empresarias representativas explicaron que los equipos técnicos y legales analizaban la letra chica. Sin embargo, surgieron varias preguntas relacionadas con cómo se implementarían los controles o cómo afectaría esta situación a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son las más desprotegidas. En este marco, Rubén Palau, presidente de Apyme Mendoza, expresó que el compre argentino es una forma de resguardar la industria nacional, que es la que mayor riesgo corre hoy.

Al abrir las licitaciones a cualquier empresa, los que dan trabajo local podrían verse impactados. Palau recordó que provincias como San Juan y Neuquén tienen sistemas similares para las empresas radicadas en sus provincias con el correspondiente incentivo a radicarse allí. Aunque en teoría no debería ser así, no está claro si esta liberación a nivel nacional puede chocar con las legislaciones provinciales.

Con respecto al modo en que la eliminación del compre nacional puede afectar al sector de la construcción, desde la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim) explicaron que aún analizan la situación. “Hemos pasado el decreto a los equipos técnicos de la Cámara para que lo evalúen y determinen cómo nos afecta”, dijo Dalmiro Barbeito, presidente de Cecim, quien –como otros referentes- optó por la cautela.

El turismo y las dudas sobre la fiscalización

En el sector del Turismo, donde Milei también pidió desregulación para “evitar el monopolio de las agencias”, las primeras reacciones fueron ambiguas. Sin embargo, los representantes de este rubro, no quisieron apresurarse para dar una opinión. Es que por un lado el turístico no es un área monopólica y, por el otro, se maneja con una importante cantidad de seguros que no poseen quienes se manejan de manera ilegal.

¿Qué pasará con los controles?, se preguntan desde el turismo

Es decir, que de hecho, tanto en alojamiento como en transporte y otros servicios hay informalidad así como una competencia desleal, que podría incrementarse frente a la desregulación. No obstante, todavía no se sabe si esta suerte de apertura implica una laxitud en los controles y obligaciones por parte de los prestadores. En este marco, muchos aguardaban mayores definiciones en este punto y, hasta entonces, prefirieron no dar definiciones.

Santiago Alsina, gerente del hotel Diplomatic, quien explicó que esperaban el anuncio de algún sistema de control fiscal y funcional de la actividad. Ricardo Becacecci, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, también dijo desconocer a ciencia cierta el alcance del DNU. Sin embargo, expresó que podía haber cierto desconocimiento de cómo funciona el rubro y aguardaba medidas complementarias. Con la misma tónica, tampoco opinaron desde la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines (Aehga).

La desregulación la vitivinicultura

El discurso de Javier Milei puso como ejemplo a la vitivinicultura y el DNU eliminó todas las leyes que la regulan. Según explicó Diego Stortini, vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), la mayoría están en desuso. Así, se dio de baja la ley N°18600 de contratos de elaboración de vinos, la 18905 de política vitivinícola nacional (1970) y la 22667 de reconversión vitivinícola (1982). Con el frente abierto de las retenciones, la vitivinicultura evalúa el DNU

En este marco, la única que podría hacer ruido es la primera (18600) que deroga la elaboración de vino por cuenta de terceros. Sin embargo, las diversas organizaciones consultadas por este tema también eligieron la cautela y postergaron una definición. Hay que tener en cuenta que la industria todavía pelea la baja de las retenciones a la exportación del 8%, que tendría un alto impacto en la competitividad.

Desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), comunicaron que su asesoría letrada de estudia el decreto para conocer el impacto real. Esto, al mismo tiempo que solicitaron precisiones a la Secretaría de la Agricultura para conocer el alcance del DNU junto con el reclamo que está en marcha por el regreso y la suba de las retenciones.