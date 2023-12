Brasil, un mercado atractivo para Argentina: cuáles son los sectores en expansión

El vínculo le permitió recientemente a empresas argentinas de diversos rubros instalarse en un mercado de más de 200 millones de habitantes. La asunción del presidente Javier Milei tuvo la excentricidad de recibir a su aliado político y expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, pero no al mandatario brasileño actual, Luiz Inácio "Lula" da Silva, quien finalmente no asistió, a pesar de que la Canciller argentina, Diana Mondino, había enviado formalmente la invitación. Debido a la conocida tensión que reina entre ambos, Lula envió, en su reemplazo, al canciller Mauro Vieira.

Es una incógnita cómo seguirá el nexo entre ambos países, pero en la realidad práctica, Brasil representa un peso pesado para la economía regional: es el principal socio comercial de la Argentina, el cuarto inversor extranjero directo en el país y significa un mercado más que atractivo para la expansión de emprendimientos locales.

Si vemos la relación comercial estrictamente en números, Brasil se ubica en la cima del ranking y se erige como el principal comprador de las exportaciones argentinas. Según cifras oficiales, Brasil exportó a Argentina en septiembre de este año mercancías por un valor de US$ 1.160 millones. Esto coloca a nuestro país en el tercer lugar en el ranking de compradores por detrás de China (US$ 9.270 millones) y Estados Unidos (US$ 3.010 millones).

De hecho, en los primeros nueve meses del año, el país vecino compró el 17% de todo lo exportado por Argentina y se ubicó por delante de Estados Unidos y China que adquirieron, cada uno, el 8% del total. Otro dato que resalta la importancia de la relación argentino - brasileña es la inversión extranjera directa (IED). Brasil es el país sudamericano con mayor IED en Argentina con un

volumen de inversión de US$ 9.174 millones. Por fuera de la región, lo superan Estados Unidos, España y los Países Bajos.

En ese contexto, algunos sectores locales encuentran en Brasil un universo de oportunidades. Así, Argentina ha llevado sus empresas al país vecino en una variedad de rubros. Y éstas son algunas de las que llegaron recientemente.

Bebidas

Uno de los casos más recientes, en mayo pasado, es el de la bodega Dante Robino, propiedad de la Cervecería y Maltería Quilmes. La marca anunció la llegada de sus vinos Novecento, Dante Robino, Legado y Gran Dante al mercado brasileño, que se venderán en tiendas físicas y en las principales plataformas de e-commerce.

La bodega fue adquirida por Quilmes en 2020 y desde entonces no paró de expandir sus exportaciones. Entre los varietales que llegarán a Brasil se destacan el Malbec -la uva más tradicional en Argentina- y la Bonarda, una uva poco conocida en el país vecino, pero icónica para la marca.

Tecnología

En lo que respecta a las nuevas tecnologías y modos de inversión, los empresarios argentinos también han visto en Brasil un mercado atractivo para este sector. Entre ellos aparece la billetera cripto Lemon Cash, que inició las operaciones en el país vecino en 2022. Es una de las aplicaciones más descargadas de App Store y atribuyen el éxito a que “los productos son construidos para empoderar al usuario”.

La plataforma permite combinar el real, la moneda oficial brasileña, con criptomonedas, y así recibir ganancias anuales de hasta el 13% de la moneda estable DAI, una criptomoneda estable que tiene como finalidad mantener su valor lo más cercano posible al dólar estadounidense. Argentina ha llevado sus empresas al país vecino en una variedad de rubros.

Ventas

Otra empresa que desembarcó en Brasil es Southamerican Trendy S.A, representante oficial de Swatch y dueña de StyleStore, el marketplace local. Dado el buen desempeño que la compañía tuvo en el mercado argentino, Swatch Group decidió que fuera la filial argentina la encargada de representar y distribuir la marca en la tienda inaugurada en San Pablo.

El sitio web StyleStore, desde su lanzamiento en 2020, creció 14 veces en cantidad de visitas y transacciones transformándose en un referente del e-commerce a nivel nacional.

La cadena inauguró sus primeras tiendas híbridas en los principales centros comerciales del país, destacando Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. En 2021 llegó al interior en desembarcó en Palmas de Pilar, Córdoba Shopping y en Paseo Aldrey, en Mar del Plata. Finalmente, en el 2022, fue el turno de Alto Rosario y Unicenter.

Entretenimiento

En el sector de juego y entretenimiento, acaba de desembarcar la plataforma de apuestas online bplay. Salieron al mercado brasileño con una oferta de apuestas deportivas en el estado de Paraná. La empresa, que es una de las unidades del Grupo Boldt, pretende con esta inversión “estrechar lazos con un mercado nuevo y competitivo” y expandir el “beneficio de contar con la mejor tecnología aplicada a la diversión”.

La marca busca expandirse en la región, donde ya están presentes en tres países de Sudamérica. También buscan mostrar un compromiso estricto con las normativas de los reguladores y promover el juego responsable. En ese sentido, cabe destacar que es una plataforma con dominio .bet, la forma visible de identificar los sitios de apuestas legales.

Agro

La maquinaria agrícola nacional también mira al mercado brasileño como una oportunidad de expansión. Ese es el caso de Crucianelli, una de las principales fabricantes del rubro, firmó un joint venture con el Grupo Piccin para producir sus equipos en San Carlos en el estado de San Pablo. El acuerdo se concretó en julio pasado.

Ya se comercializan cada año unas 20.000 sembradoras en Brasil frente a las 2.000 que se venden en Argentina, pero ahora serán producidas directamente en suelo extranjero. Crucianelli es una empresa de Armstrong, provincia de Santa Fe, y lidera el mercado de sembradoras. Con 70 concesionarios en el país, la compañía tiene capacidad para hacer 1000 sembradoras al año.

En este contexto, cabe destacar que Brasil es el mayor productor de soja del mundo, lo que potencia las posibilidades de negocios en maquinaria agrícola en ese mercado. Gastón Amestoy

