Alerta: sin controles, los supermercados ofrecerán una lista propia de precios cuidados

Las cámaras de supermercados de Argentina celebraron la desregulación de precios así como los controles para las empresas del sector. Sin embargo, no desconocieron la difícil situación que atraviesa el país y se pusieron a disposición del nuevo Gobierno para elaborar canastas accesibles. Esto sucedió en el marco de un encuentro con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño.

De este modo, los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli, junto a Ricardo Cáceres y Marcelo Schvarzstein, directivos de ambas entidades, plantearon su preocupación por lo que se viene con relación a la inflación y la galopante suba de precios. Hay que recordar que las cámaras pidieron poner un freno en los aumentos cuando, al día siguiente del balotaje, llegaron listas con subas de hasta 50%.

El sector describió que la situación actual del mercado no solamente está marcada por aumentos casi constantes de precios sino también por dificultades de abastecimiento generalizadas y en diversos sectores en particular. Los supermercadistas suelen asegurar que no son ellos los formadores de precios al tiempo que apoyaron el fin de la política de fijación de precios y controles. Esto, debido a que Blanco Muiño les aseguró que ese no será el rol de la Subsecretaría.

Consumo en baja

A sabiendas de que lo importante de su negocio es la venta y de lo difícil que será hacerlo en un contexto de derrumbe del poder adquisitivo, las cámaras que nuclean a los supermercados conversaron sobre la necesidad de ofrecer paliativos a los consumidores. Con el objetivo de que se pueda facilitar el acceso a los productos de primera necesidad, se acordó que los integrantes de CAS y FASA elaborarán una lista de productos con precios muy convenientes, para ofrecerlos en la red de todo el país.

Mínimo. El nuevo consumo se reducirá en los próximos meses

No se informó todavía cuándo estará listo ese listado y cuántas marcas se podrán sumar de hecho a esta propuesta. La devaluación concretada esta semana ya comenzó a tener un alto impacto en la inflación, que los salarios no podrán alcanzar. Esto, sumado a las subas de precios contenidas y, también, al factor especulación que ya comenzó a verse en distintos rubros. “Hemos tenido aumentos de 60% en muchos productos que no se manejaban con un dólar de $400 sino que ya lo hacían con uno de $800”, se quejó un empresario.

La reunión entre Blanco Muiño y Red Súper Argentinos cerró con el objetivo de colaboración mutua para “asegurar el normal abastecimiento de la población, procurando alcanzar el normal funcionamiento del mercado a la mayor brevedad, en la medida que las variables económicas se vayan estabilizando”.