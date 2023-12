Rodolfo Vargas Arizu reveló el nuevo plan para que Mendoza crezca con Alfredo Cornejo

Rodolfo Vargas Arizu estará al frente del Ministerio de Producción del nuevo Gobierno de Alfredo Cornejo. Se trata de una apuesta importante del gobernador, que le abrió la puerta de la gestión pública, no solo a Vargas Arizu, tradicional empresario vitivinícola, sino también a un grupo de privados que desde hace tiempo trabaja en política. Aunque todavía no hay cargos formalizados, se espera que –entre otros- Mauricio Badaloni, Andrés Vavrik y Carina Ganam formen parte del equipo que liderará el sector productivo de la provincia.

El ahora Ministerio de Producción ya no tendrá ni Energía ni Minería a su cargo, aunque sí le tocarán la mayoría de los temas candentes como vitivinicultura, industria, comercio y otros. Aunque primerizo en la gestión pública, Vargas Arizu no es nuevo en la política, ya que está entre el grupo de empresarios que se presentó en las elecciones pasadas y comenzó con una construcción colectiva que hoy lo deja al frente de un área clave. A sabiendas de que está frente a un desafío mayúsculo, el nuevo ministro apuesta por la sinergia que se puede crear al combinar la experiencia de los privados con la de los políticos.

Mirá la entrevista completa a continuación

“La introducción de gente de la actividad privada a la pública es un gran esfuerzo de Alfredo Cornejo, por lo que estamos muy agradecidos y creemos que tenemos mucho para aportar”, expresó Vargas Arizu en una entrevista realizada antes del anuncio nacional del paquete de medidas. La ventaja es estar de “los dos lados del mostrador” y empatizar de la mejor manera con cada una de esas partes. “Queremos cambiar un país que no nos gusta y pasamos de la queja o la charla de café a involucrarnos y a ser parte”, definió el ministro. Agregó que es fuerte el mandato social dado por las urnas, muestra de que la mayoría de la gente quiere que las cosas cambien.

- ¿Cuál es el objetivo que se plantea para estos años?

- Dejar un ministerio profesional, con estabilidad, con un pensamiento privado dentro del pensamiento político, con pocos impuestos que paguen todos y un estado impulsor, no regulador. Me encantaría haber solucionado un montón de problemas y que en vez de haber 15.000 empresas haya 25.000, que mucha gente que hoy trabaja en el Estado haga su actividad propia, que se creen muchas pymes y que las personas progresen. Porque ése es el sentido de la actividad económica: debe entusiasmar a la gente.

- ¿Qué observa de la situación actual?

- Hoy la macro tiene que ver con la desregulación, leyes laborales acordes, reforma impositiva y cambiaria, que es fundamental para Mendoza ya que está muy relacionada con el exterior tanto por traer gente como por vender productos. No hay ninguna otra provincia que tenga tantas marcas como Mendoza y eso es lo que vendemos. Cuando las bodegas salimos, primero tenemos que decir dónde está Argentina y qué es Mendoza y lo que hacemos es mostrar la provincia, pero lo cierto es que contamos con una distinción importante en el mundo y nuestro foco es trabajar en conjunto con ProMendoza y con el Emetur. Además de que estamos disponibles para colaborar con todos los ministerios y en especial Educación y Salud.

El nuevo ministro apuesta por el crecimiento de Mendoza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

- Algo que decían los empresarios es que todos los días resuelven problemas en sus empresas para salir adelante en este país. ¿Con eso tiene que ver el aporte de ustedes?

- Nosotros resolvemos problemas en nuestras empresas de manera puntual, pero esto es mucho más general. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Queremos influir en la actividad privada para que crezca la economía. Es que cuando la actividad pública baja debés tener una mirada pujante para que haya crecimiento y eso necesariamente tiene que suceder. Ahí tenemos un apoyo empresario que está viendo que hay que ayudar a la parte pública e insistir en que la lo público promueva al sector privado.

Estamos acá no por necesidad de un cargo o algo similar sino por convicción: nuestros hijos se van, estamos en una catástrofe con relación a la pobreza, ha entrado la droga en distintos sectores del país, la educación está muy complicada al igual que la salud. Creo que la visión privada en todos estos temas es útil. Después de tanto populismo que regula, controla y prohíbe es importante conciliar la ética con la eficacia. La parte técnica que traemos desde el sector privado es decir que dos más dos son cuatro y no inventar otra cosa para que la parte política, que es muy profesional, logre traducir y entusiasmar.

- ¿Cómo ve a Mendoza en el futuro?

- Creo que Mendoza va a tener un despegue muy fuerte cuando se hagan las reformas macro porque está muy afectada por el tipo de cambio, las retenciones a las exportaciones y encima estamos lejos. Por eso hemos pedido a la Nación que el embajador en Chile sea un mendocino, debido a que los problemas que atañen a la frontera los sufrimos nosotros. Alguien que viene de Puerto Madero no comprende nuestra idiosincrasia, con una ruta con un peaje a 30 pesos hasta hace dos semanas (hoy de $300) con la cantidad de camiones que pasan y a punto de explotar. Todos esos problemas los tenemos aquí y es mejor que las soluciones salgan desde nosotros. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

- El contexto es muy duro: ajuste, poca plata y la problemática con Fecovita, entre otras dificultades- ¿Cómo se para frente a esto?

- Al ver el contexto macro, uno ve que el Estado toma plata de los bancos, que existen para prestarle plata de personas sin ideas a las personas con ideas. Así progresa un país, pero hoy todos los recursos de los bancos se los ha llevado el Estado que no produce nada, solo administra. Es como si en un consorcio de edificio, el 30% no paga, el 30% administra y el otro 30% es el que trabaja y aporta. Es imposible que funcione y ese endeudamiento que tiene Argentina con las Leliq y que los bancos utilizan para prestarle al Estado, hace que no se fijen en las personas que quieren cambiar un auto o comprar una casa a 25 años. Cuando la inflación deje de distorsionar los precios relativos, los bancos van a empezar a mirar a otros sujetos de crédito.

Esto es un cambio de paradigma por lo que los productores y todos se van a poder financiar ellos solos, no van a tener que venir al Gobierno porque como es el que toma plata y la actividad privada se va a poder solventar. La economía va a fluir sola, no hace falta regularla, pero sí va a pasar un tiempo para el cambio cultural.

- ¿Cómo es la idea de que el Estado no te va a dar, pero tampoco te va a quitar?

- Si no puedo dar porque no hay plata (la remera de no hay plata se la va a poner todo el mundo), ver en qué se puede facilitar que al privado le signifique plata como acelerar tiempos, dilaciones innecesarias y saber que te tengo que dar el marco para que puedas abrir un negocio sin tener que esperar un año. Esos tiempos se tienen que reducir.

- Van a tener que trabajar junto con los municipios…

- Es una tarea clave porque nos quejamos de Argentina, pero también tenemos que hacer una Mendoza federal. Creo que lo que suceda en la Nación va a influir y los municipios que no están ordenados van a tener que hacerlo. Es un cambio cultural que va a costar un tiempo, pero que tiene el aval de la sociedad. El casi 72% que sacó Milei en Mendoza y el 55% a nivel nacional no son datos menores porque seguramente se van a ver afectadas empresas que tienen privilegios.

Acá un vehículo te cuesta el doble que en Europa, nos piden que compitamos con nuestros productos en el exterior, pero no podemos hacerlo a la par. Y las cosas que están más baratas van a subir de precios, pero va a haber crédito y los sueldos se van a acomodar. Va a costar mucho tiempo porque el deterioro cultural va a tardar al menos una generación, pero la economía se va a recuperar más rápido. Es mucho trabajo y hay que afrontarlo, poner el ojo en el mañana y que los chicos que se han ido vuelvan. Parte del equipo que podría acompañar a Vargas Arizu.

- ¿Qué no funcionó en los últimos años de Menem? Cuando se desreguló y se privatizó hubo una desocupación muy alta al final, ¿qué es lo diferente ahora?

- Hay un tiempo de adecuación, la industria automotriz por ejemplo no lo hizo nunca. Con relación a Menem hay que pensar que venía de dos híper inflaciones, pero sobre todo que hizo su propaganda diciendo que iba a ser cosas contrarias a las que hizo. Esta es la primera vez que un presidente dice lo que va a hacer y lo votan. Por eso digo que está la ética y la eficacia. La eficacia fue el primer gobierno de Menem, pero faltó la ética. Ahora hay mucha gente involucrada que pide que esto se arregle y nuestra incursión tiene que ver con colaborar en eso.

Si ordenamos el tema del agua, Mendoza tiene mucho por crecer porque siempre ha habido familias muy trabajadoras, está muy internacionalizada, recibimos mucha gente y con el espíritu montañés de trabajo tenemos que solucionar los problemas y que nos entiendan en Buenos Aires. Va a ser una tarea muy fuerte que va a tener Alfredo Cornejo.

- La vitivinicultura se va a ver beneficiada por el dólar alto, pero la mayor parte del vino argentino se consume en el mercado interno. ¿Hay que hacer otro plan estratégico o un replanteo del sector?

- Hemos perdido 27% de exportaciones por problemas de trabas, burocracias y atraso cambiario. En la pirámide de vinos, los de arriba (premium) se venden poco, pero no han perdido consumo, en la base el valor del vino granel va a ser importante cuando suba el dólar. El vino del medio (entre level), que es el de 18 a 30 dólares la caja, hoy está en una situación compleja, incluso a las bodegas grandes les cuesta mucho. Cuando saques las regulaciones y mejores el tipo de cambio, eso es explosivo porque el vino argentino tiene la mejor relación calidad-precio del mundo.

Es importante colaborar entre todos los sectores y los privados para crear nuevas oportunidades. Por ejemplo, está la posibilidad de que ganaderos muy grandes de Buenos Aires trabajen en General Alvear, pero no hay caminos y el Estado no puede hacer esas obras. Los privados podrían hacerlo y que, por ejemplo, haya algún bono fiscal o algunos beneficios para que las cosas se hagan. Queremos aportar para que la economía de Mendoza crezca.