Retenciones y nuevas medidas económicas: qué dicen los empresarios

La mayoría de las medidas anunciadas el martes por el ministro de Economía Luis Caputo tuvieron un doble efecto entre el sector privado y exportador. Si bien por un lado no sorprendieron debido a que era lo prometido, por el otro implicaron cierto resquemor, dudas y varias preguntas. La principal tuvo que ver con el retorno de las retenciones y el costo de la suba del dólar que ya comenzó a correr. Sin embargo, la mayoría eligió la cautela debido a que falta la letra chica y se esperan anuncios complementarios.

En este marco, muchos destacaron que se trataron de medidas económicas estrictamente fiscales a las que les falta la pata de las modificaciones de fondo y de cara al sector productivo. Más allá de la ansiedad y de cierta incomodidad frente a lo que se viene, los privados coincidieron en que son pocos días de Gobierno y que hay que esperar. Por un lado, a que el nuevo equipo termine de ver qué hay más allá de las suposiciones previas. Por el otro, a que se ensaye una suerte de prueba y error ante la papa caliente que está enfrente.

Jorge Day, economista del Ieral de Fundación Mediterránea, contextualizó parte de lo sucedido y explicó que el Gobierno acaba de entrar y cuando se está adentro aparecen problemas que no se conocían en profundidad. “Todos saben que el gobierno tiene un problema financiero y lo anunciado apunta a controlar la inflación”, expresó. Más allá del claro salto inflacionario que se dará con la devaluación, la efectividad de las políticas se verá sobre la marcha.

Para Day existen planes alternativos, pero las medidas contractivas son impopulares y aunque muchas se habían anunciado, lo cierto es que ya provocan problemas de paritarias, costos e incertidumbre. En especial para el sector pyme que trabaja con un mercado interno alicaído y que sufrirá un gran golpe. Con relación al retorno de las retenciones, en teoría de manera temporal, el economista del Ieral expresó que debido a que con un dólar alto y en un contexto recesivo, el exportador será relativamente beneficiado y tal vez es lógico que se le pida un esfuerzo.

Retenciones y quién paga el costo

Una de las dudas que circularon después de los anuncios tuvo que ver con el ajuste que todavía se espera por parte de la política. “A mi humilde entender faltó fuerza en la revisión del gasto corriente”, expresó Diego Stortini, vicepresidente de la FEM. En una línea similar, un importante representante del sector turístico y vitivinícola dijo que “sigo esperando el ajuste en la política”.

El retorno de las retenciones fue tomados con pinzas

Ambos empresarios dieron el beneficio de la duda y sugirieron esperar definiciones. Para el economista Daniel Garro de Valeu International Group, el dólar alto puede implicar un beneficio para el sector turístico, pero las retenciones atentan contra los sectores productivos que exportan. En este sentido y al menos hasta el momento, para este especialista Javier Milei ya incumplió su primera promesa de no aumentar ningún impuesto.

Todavía no está claro qué sectores tendrán que pagar el 15% de retenciones ya que podrían ingresar rubros que no habían pagado antes como la industria o el software. A la espera de estos detalles, Day recordó que las economías regionales y la vitivinicultura ya venían con un dólar cercano a los $620 debido a que se liquidaba la mitad a valor oficial y la otra mitad al Mep. En este marco, de confirmarse el regreso de las retenciones para este rubro y con el dólar a $800, los exportadores recibirían, con el descuento, un dólar de $720 lo que implica un aumento del 14%.

“La suba del dólar es, no obstante, una película ya que no se va a quedar anclado en ese número”, aclaró Day debido a que le Gobierno ya anticipó una devaluación mensual del 2%. El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Mario González, estuvo de acuerdo con el cálculo realizado por el economista. Sin embargo, aclaró que aguardan la letra fina y la regulación del decreto debido a que no está claro qué productos entrarán o no en la nueva regulación.

Además, González explicó que para terminar de evaluar la competitividad o no del tipo de cambio es preciso ver cuál será el impacto en el precio de los insumos así como sopesar costos y ganancias. El presidente de la Coviar dijo que un sinceramiento en el tipo de cambio y en la economía en general son puntos para destacar. También expresó que de manera conceptual el regreso de las retenciones sería retroceder un casillero debido no solo a lo que se peleó para quitarlas sino a que las economías regionales generan un alto valor agregado. “Después veremos cómo impacta realmente”, comentó González.

A la espera del plan

Para Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), las medidas anunciadas tienen lógica debido a que apuntan a la caja y al déficit. No obstante, aún se esperan reformas de fondo que se orienten a la productividad y a la simplificación del régimen tributario. “No hay medidas de corte productivo como una modernización del sistema laboral para reducir costos de producción, incentivos impositivos a la producción o estímulos a inversiones en bienes de capital en un contexto de alta inestabilidad e incertidumbre”, coincidió Stortini. Se espera un anuncio de recortes específicos del gasto de la política en sí

Eso sí, aunque tampoco se sabe cómo se hará, en principio todos celebraron la eliminación de las SIRA y de las SIRASE ya que era un sistema muy complejo y poco transparente, según los empresarios. “Es cierto que falta un plan, pero lo primero es controlar el riesgo serio de híper inflación”, destacó el economista del Ieral quien confió en que detrás de esto hay otros planes.

“El programa económico de Argentina aún no está claro y las medidas anunciadas son vistas como coyunturales en un cambio de época. Se espera el anuncio de un plan integral ya que estas medidas no cambian sustancialmente la situación actual. Esperemos lo anuncien a la brevedad”. Diego Stortini sintetizó de algún modo, el sentimiento general.