Qué pasará con los precios de los autos después del 10 de diciembre

Comenzó diciembre con cambios en la base tributaria de los Impuestos Internos para los autos y la expectativa por la llegada de un nuevo Gobierno. En cuanto a la cuestión fiscal, el denominado impuesto al “lujo” subió su base imponible en 41% y ese es el margen que tendrán las marcas para ajustar los precios que, hasta ahora, estaban “topeados” para no ser alcanzado por ese gravamen.

A esto se suma que, con la asunción de Javier Milei, se espera una corrección cambiaria que en un sector muy sensible al valor del dólar por la importación de vehículos o de autopartes para la producción. El contexto inflacionario agrava la situación y la incertidumbre por el futuro es grande.

El presidente de Toyota, Gustavo Salinas, dialogó con MDZ sobre los cambios que se avecinan en materia de precios y de actividad.

“Nuestra estimación actual para el 2024 es de un mercado similar al del 2023. Si me lo preguntan, el 11 de diciembre, tal vez la cambio. Si bien va a ser un año difícil, donde la relación oferta-demanda va a ser muy distinta a lo que veníamos teniendo hasta ahora, hay un parque automotor que necesita seguir movilizándose. Suponemos que vamos a tener un buen año para el agro, la energía, la minería y la demanda de vehículos comerciales va a seguir sostenida, pero creo que en la demanda de autos vamos a tener muchas dificultades”, señaló.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota.

Toyota es la automotriz líder de Argentina y produce los modelos Hilux y SW4 en su planta de la localidad bonaerense de Zárate. Por la falta de divisas en el Banco Central, en el sector vienen financiando sus propias importaciones de insumos y eso generó una abultada deuda del Estado con las empresas privadas y tiene sus consecuencias.

“Es un problema que nos afecta como a todos. Es de conocimiento público el nivel de deuda que hay por parte del Estado. Es alta. Es uno de los temas que hay que resolver. No sólo de las automotrices, también de los proveedores. Difícilmente alguien va a seguir suministrando piezas indefinidamente. El mayor riesgo no es el costo financiero, sino garantizar la provisión de insumos”, señaló el directivo.

Desde el punto de vista de los consumidores, una de las mayores preocupaciones es la dificultad para acceder a un 0km. “Si miramos el precio de los autos desde la economía argentina, pesificada y con trabajadores con ingresos en pesos, uno se pregunta cuántos salarios se necesitan para comprar un vehículo. La realidad de la economía argentina muestra que, en término de dólares, lamentablemente nos hemos empobrecido todos y, de hecho, no tenemos dólares en la Argentina. Alguien puede decir que un auto de $10.000.000 equivale a u$s10.000. No hay en el mundo autos que valgan u$s10.000. Parecen dos contrariedades que son parte de la misma realidad. Este es el gran desafío que tenemos como país para sanear de acá en adelante y empezar a recuperar el poder adquisitivo”, puntualizó.

Desde hoy, las marcas ajustarán sus precios, como todos los meses, pero esta vez con la incidencia de la suba de la base del Impuesto Interno y la probable devaluación. El impacto en los precios puede ser importante y ya hay listas que llegan con ajustes de más de 15%.

“Primero habría que ver la magnitud de la devaluación, el impacto en los costos y el efecto del Impuesto Interno que es muy distorsivo. Una de las distorsiones es que, por ejemplo, se están congelando precios para sostener compromisos, demanda, etc. y se producen irregularidades. Creo que a partir de este mes lo que vamos a ver – y agrego otro componente que es determinante – es que vamos a un escenario donde, no porque haya subido el impuesto o por la inflación le puedo poner el precio que quiera a un auto y la gente lo va a comprar. En un escenario donde puede haber menor nivel de actividad y de demanda, también va a estar el cliente que va a decir si paga o no ese precio. Entonces, cada empresa va decidir su política de precios donde una relación de oferta y demanda más equilibrada empiece a marcar el nivel de precio en el mercado. Nosotros tenemos que seguir vendiendo, tenemos que seguir produciendo”, advirtió.

En ese sentido, Toyota tendrá una política concreta en materia de precios: “Vamos a hacer las cuentas para entender el impacto del Impuesto Interno, la devaluación y en cuánto el cliente, desde nuestra óptica, esté en condiciones de poder absorber y buscar la ecuación más justa para todos. Ese número hoy no lo tenemos. También tenemos cuidado en la relación con los clientes. Supongamos que trasladamos todo el aumento, por los Impuestos Internos, por la devaluación y subimos los precios 40% o 50%. Aunque pudiéramos hacerlo, no vamos a dejar de considerar a esa persona que estuvo esperando meses y ver en qué posición queda. Ese es otro factor que no vamos a dejar de considerar en el momento de ver cómo quedan los precios desde diciembre. Esa persona no tuvo un cambio en sus ingresos de eso niveles y no sería respetuoso para ese cliente manejarlo de esa manera".

El presidente electo anunció que avanzará en la rebaja de la carga tributaria y eso puede abrir la puerta a, por ejemplo, reducir el Impuesto Interno. En el hipotético caso de que eso suceda, Salinas pronosticó lo que pasaría con los precios de los 0km: “Tienen que bajar. Es lo lógico. Nosotros trasladaríamos la baja. Ojalá fuéramos a ese escenario. Al trasladar la baja, vamos a tener un cliente nuevo que va a querer comprar otro vehículo y, a partir de ahí, vamos a tener que producir más, generar más trabajo. Ese debería ser el círculo que tendría que funcionar. En el valor de un auto hoy, el 56% son impuestos. Si se suma Internos, sube al 75% y si se pasa al segundo nivel de Internos es un 100%. Esto explica por qué los autos son tan caros en la Argentina”.