Crédito a monotributistas: hasta cuándo hay tiempo para solicitarlo

El crédito para monotributistas, que en su momento anunció el ministro de Economía saliente, Sergio Massa, fue recibido con bombos y platillos por el sector. En especial, porque era un pedido y una necesidad en medio de un año complejo para los que trabajan por su cuenta y dependen del monotributo. Con algunos tropiezos, finalmente, más de 86.000 personas pudieron acceder al beneficio que tiene como fecha límite el 30 de noviembre.

Con el impulso y la insistencia ante los bancos de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), el crédito se convirtió en una realidad y todavía queda un día para solicitarlo. En este marco, desde el Gobierno nacional se destinó un total de $180.000 millones de los cuales ya se han prestado unos $165.000 millones. Estos créditos poseen una tasa subsidiada en un 60% por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) y un plazo de devolución de 24 meses.

Cuando en su momento se anunciaron los créditos, se había anticipado que habría dos etapas para el sector. Así, la primera finaliza el último día de noviembre mientras que la segunda es un gran signo de pregunta debido al cambio de Gobierno y de signo político. Desde MARA han insistido en la importancia de que se replique el beneficio, debido a que el sector del monotributo es una parte clave de la economía del país. Sin embargo, habrá que esperar a la asunción y a las primeras medidas para corroborar o descartar una segunda parte.

Último día

Los que dependen de su monotributo pueden ir el mismo jueves 30 al banco y la asociación que nuclea al sector aseguró que las entidades bancarias tienen la obligación de recibir y comenzar el trámite para el crédito. Esto es porque el resto del proceso puede finalizarse después del día jueves, por lo que la fecha no debería incidir en la posibilidad o no de tomarlo. Los montos máximos que se otorgan tienen topes máximos por categoría. Para las A y B el límite es de $1.200.000, para las C, D y E de $2.000.000 y de $4.000.000 para las F, G y H.

El ministro saliente, Sergio Massa, había prometido dos etapas del crédito.

El Banco Nación (BNA) es el que ha otorgado la mayoría de los préstamos, siendo además que la banca privada brilló por su ausencia en esta posibilidad de financiamiento. En este marco, no obstante, no sería extraño que en las diversas sucursales pongan excusas o eviten otorgar el crédito. Esto se ha debido o a falta de predisposición en distintas zonales del Nación y sus gerencias (aunque por fortuna han sido minoría) así como –en especial al principio- mala información entre los empleados.

Por este motivo, los posibles beneficiarios deben insistir y no conformarse con motivos como “falta de cupo”, no estar en un “determinado listado” como sujeto del crédito o “agotamiento” de los fondos. El monto del crédito se ingresa en la cuenta de los monotributistas, pero hay que tener claro que el destino –vía declaración jurada- es para adquirir bienes y servicios de la actividad que el monotributista desempeña. Se ha aclarado que se realizarán auditorías y que no podrá destinarse a la compra de dólares ni colocarlos en plazo fijo.