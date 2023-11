Crédito a monotributistas: las principales trabas de los bancos y qué pasará después del 30

Con el minutero que ya comenzó a contar lo que resta hasta fin de mes, los monotributistas aún tienen unos días para solicitar el crédito a tasa subsidiada. La fecha tope es el 30 de noviembre y desde una organización que nuclea al sector instan a no quedarse afuera del beneficio, así como solicitan que se cumpla la segunda etapa del beneficio, debido al impulso que esto implica para la economía. El camino realizado por los monotributistas no ha sido sencillo y la infinidad de trabas que las personas se encontraron en los bancos, hizo que muchos desistieran con las pérdidas de posibles inversiones que eso llevó en el camino.

Desde Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), recordaron que la medida constaba de dos etapas con un total de $180.000 millones. El crédito cuenta con una tasa subsidiada del Fondo de Garantías Argentino (Fogar) del 60% anual, a devolver en 24 cuotas y con un monto límite de préstamo de hasta 4 millones de pesos, divididos en las distintas categorías del monotributo. Hasta el momento, más de 86.000 monotributistas pudieron acceder a los créditos, con un desembolso total de $165.000 millones y la esperanza de sumar algunos más durante estos días.

A punto de cumplirse la primera etapa el 30 de noviembre, se preguntan si se respetará el segundo desembolso prometido y solicitan que así sea, debido a que –pese a las complicaciones que colocaron los bancos- es una herramienta muy útil para los monotributistas. Más allá de esto aclararon que el monotributista tiene el derecho de firmar la solicitud hasta el mismo 30, pero que las acciones que deba hacer la sucursal para poder obtener la garantía y proceder a la liquidación del crédito pueden darse con fecha posterior.

Casi el 90% de los créditos fue otorgado por el Banco Nación (BNA) mientras que la mayor parte del 10% restante lo aportaron otras entidades públicas como el Provincia y el Ciudad. La banca privada, en tanto, prácticamente brilló por su ausencia. En este marco, Noelia Villafañe, contadora y titular de MARA, expresó que ha habido grandes diferencias en la atención y otorgamiento del crédito en las distintas sucursales del mismo Nación. Desde la Asociación han realizado un trabajo casi de caso por caso para aportar información genuina y ayudar a la mayor parte de solicitantes a acceder al préstamo que les correspondía.

Diversas sucursales del BNA pusieron trabas falsas a los solicitantes

“Felicito al Banco Nación por haber fondeado la mayoría de los créditos otorgados, sin embargo, en muchas entidades ha habido exceso de burocracia y hasta inoperancia”, dijo Villafañe. Explicó que hay zonas en los que el crédito está firmado, pero no liberan los fondos con excusas falsas. Entre las sucursales que no han observado de manera adecuada las normas, Villafañe destacó la 2215 de Santa Cruz, la 3240 de San Luis, 3665 de Vera Santa Fe, 3070 de Salta, 3155 y 3315 de Catamarca.

Excusas de los bancos

En un contexto de crisis, no es sencillo disponer de tiempo y energía para acudir innumerables veces al banco en busca de una solución que, muchas veces, no llegó por una suerte de capricho de los encargados de las sucursales. Así lo aseguraron desde la Asociación de Monotributistas que aún trabajan para que se liberen los fondos a los que los solicitantes tienen derecho por existir el programa nacional.

En este marco, desde MARA enumeraron algunas de las trabas sin sentido que colocaron y –todavía lo hacen- en distintas sucursales del Nación en todo el país. Del mismo modo, surgieron excusas por parte de los bancos que, “si no jugaran con la ilusión y la necesidad de las personas, serían irrisorias”.

Algunas de las justificaciones que dan en los bancos y que no son ciertas o que se pueden discutir para lograr el crédito, son las siguientes:

1. Se suspendió el crédito o no hay cupo. Desde MARA aseguraron que esto es falso, ya que ambas cosas están vigentes y disponibles hasta el 30 de noviembre. “Nos hemos enterado de que hay una recomendación interna del Banco de no tomar nuevas solicitudes por una cuestión operativa”, subrayó Villafañe e insistió en que eso no es posible. Desde el mismo Fogar les han garantizado la existencia de fondos hasta la fecha mencionada. Noelia Villafañe, titula de MARA, denunció irregularidades en el otorgamiento de los créditos a tasa subsidiada.

2. El Fogar no emite la garantía o la rechazó. Lo hacen sin dar motivos y también es algo falso según la Asociación. Incluso, hay pruebas de que en la última semana varios asociados ya tienen emitida la garantía sin que el crédito se efectivice. “Hay créditos durmiendo desde hace más de 15 días, porque no se ha hecho bien la carga o no se ha repetido la operación con el fin de solucionar el problema”, subrayó Villafañe.

3. Rechazo por no estar en los listados: Esto ya fue desmentido en varias oportunidades, debido a que existen dos listados y no solo la de la reglamentación 629 (Anexo I). “En sucursales del Norte argentino aún desconocen esto”, subrayó la titular de la Asociación que recordó la existencia de reglamentación 630 (Anexo II) donde se aclara que el listado de Cuit es orientativo", indicó.

4. Rechazo por análisis de la capacidad de pago: También es falso ya que las normas mencionadas expresan que no rigen las normas clásicas teniendo en cuenta que son “créditos 100% garantizados por el Fogar”.

5. Rechazo por tener deuda de monotributo incluso en plan de pagos: Esto es falso debido a que solo se piden los últimos 6 meses de pago de monotributo.

6. Rechazo por ser Monotributista Social: Hace tiempo se aclaró que esta categoría podía acceder a los créditos.

7. Rechazo por apellido homónimo. Algo de por sí absurdo, pero que ha sucedido en algunas sucursales.