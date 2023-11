La letra chica de la relación China-Argentina: qué puede pasar en la era Javier Milei

Tras el triunfo en las urnas del domingo pasado, el presidente electo Javier Milei se puso rápidamente en acción y trabaja en el armado de lo que será su gobierno. En este marco, uno de los puntos clave, y que mayor especulación despierta, es qué pasará con la relación bilateral que Argentina mantiene con la República Popular China.

Durante su campaña, Milei lanzó fuertes críticas a China y Brasil, e incluso, afirmó que no tratará con gobiernos "comunistas". Como contracara, se mostró partidario de estrechar los lazos con Estados Unidos. Pese a estos comentarios, China felicitó al economista libertario por su triunfo en el balotaje y aseguró que quiere seguir trabajando con el país.

En esta línea, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, volvió a la carga este martes y reafirmó su postura al decir que sería un "grave error" para la diplomacia argentina que el país sudamericano cortara lazos con países importantes como China o Brasil.

El tema vuelve a ponerse en agenda: ¿Argentina romperá relaciones con China? ¿Qué importancia tiene este socio comercial? ¿Qué puede pasar con el swap? Muchas son las preguntas que surgen y MDZ consultó a Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales y presidente de la International Chamber of Commerce Latinoamérica.

Segundo socio comercial ¿y qué?

China es el segundo socio comercial de la Argentina. Sin embargo, es una relación que ha tenido altibajos. Creció mucho en el entre 2002 y 2010, pero luego se estancó. Desde ese momento, las exportaciones a China, más o menos se mantienen entre 8.000 y 9.000 millones de dólares al año. Más de la mitad de este dinero ingresa por productos derivados de la soja (aceite, harina, pellets). También se venden frutas, cítricos, y van al país de Lejano Oriente el 70% de todas las exportaciones de carne vacuna.

En este punto, Elizondo recordó: "Argentina hace 15 años vendía aceite de soja y China le restringió el ingreso de productos manufacturados y empezó a privilegiar la importación de bienes primarios. De modo que, ahí, hay una demostración de que no hay relación privilegiada".

Lo que sí ha crecido mucho son las importaciones argentinas desde el país oriental, porque hay muchos bienes intermedios para la producción industrial local. Sin embargo, hay que considerar que, actualmente, las importaciones están obstruidas por las múltiples trabas que pone el Gobierno para contener la sangría de dólares que muestran las reservas del Banco Central.

"Nosotros importamos desde China 16.000 millones de dólares", dijo el especialista. De cara al próximo gobierno, agregó: "No me imagino que eso empeore, no por obstrucciones políticas. Es cierto que quizás aparezcan algunos enfriamientos de China, es un país que también a veces aplica algunas restricciones con normas técnicas, normas sanitarias. Es algo que suelen hacer con muchos y que puede aparecer".

En este orden, Elizondo fue claro y bajó el tono respecto a cuál es la relación con el país asiático: "Ahora, Argentina no tiene ninguna relación promovida con China, no tenemos ni un tratado de libre comercio como sí lo tiene Chile, tampoco existen acuerdos de complementación específicas. Lo único que tiene Argentina hoy es comercio de exportación e importación y algunas inversiones chinas que han sido mucho menores que las que se promovieron. Una grande última, que fue la represa Néstor Kirchner de 2.000 millones de dólares. Todo lo demás ha sido pequeño".

Por lo tanto, "no veo que haya ruptura y no veo muy distinto de lo que ha ocurrido hasta ahora. De hecho, los chinos se quejan de que si ingresan inversiones chinas tienen que pasar por el tipo de cambio oficial. Hubo una empresa petrolera china que se fue hace algunos meses disconforme", detalló Elizondo.

Qué dice Javier Milei

Marcelo Elizondo continuó interpretando la letra chica de la relación que existe entre Argentina y China, y cómo puede impactar el gobierno de Javier Milei. El swap de monedas con China ayudó a engordar las reservas del Banco Central.

"El romper las relaciones con China. Me parece que no es algo que esté en la agenda de Javier Milei y jamás lo estuvo. Yo creo que hubo una mala interpretación. Lo que él siempre dijo es que no va a promover relaciones especiales o privilegiadas entre el Estado argentino y el Estado chino", explicó a este medio.

Y continuó: "Milei está diciendo el Gobierno no va a intervenir en desarrollar actividades económicas. Lo que va a hacer es generar condiciones para que el sector privado lo haga".

Qué puede pasar con el swap

El swap es un acuerdo entre países que consiste en un canje de monedas, donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deposita pesos en el Banco Central de China, y a cambio recibe yuanes. El objetivo de esto es engordar las reservas brutas del país, y no genera deuda a menos que se necesite hacer uso del dinero que está depositado. En tal caso, y como ha sucedido en varias oportunidades este año, se le pide autorización al país oriental, se establece un interés al préstamo que se activa, y entonces, se pueden cambiar los yuanes por dólares.

Hasta el momento, se ejecutó un primer tramo de 5 mil millones de dólares y se habilitó un segundo de 6 mil millones adicionales, que todavía no se ejecutó completamente. "El swap no se va a caer. Lo que está, está y se va a usar. El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa va a ejecutar el uso del segundo tramo habilitado. Por lo tanto, eso que es una deuda que tomó este BCRA con el Banco Central Chino, habrá que devolverlo. No sabemos ni cuándo, ni por cuánto, porque eso no se ha publicado. Lo que no va a haber es nuevo swap", detalló el especialista en negocios internacionales. El Gobierno utilizará el último tramo del swap antes de que finalice el mandato, y se estima que no habrá un nuevo swap.

De cara a la movida que puede hacer el presidente electo para hacerse de dólares y hacer frente a los múltiples desafíos que le esperan, analizó: "A mí me dicen que la primera etapa va a haber un tipo de cambio que mantiene el cepo y que sigue con el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central, pero con un precio mucho más cercano al de mercado. Lo que yo creo es que si Milei consigue tener un tipo de cambio más cercano al de mercado, y además, consigue algunas divisas más a través de alguna operación financiera, puede ir saliendo gradualmente de la presión cambiaria que tiene el Banco Central hoy".

Al ser consultado sobre qué alternativas podría barajar para evitar un nuevo swap, Elizondo consideró que "puede tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o los mercados. En ese caso no es necesario el swap porque se lo reemplaza por otra vía".

Y concluyó: "Si uno tiene una relación buena con los mercados, no necesita swap. Pero claro, dependerá de que Milei pueda poner en orden su política de estabilización, que todavía no sabemos".