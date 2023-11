El domingo votamos un fin de ciclo: la Argentina del déficit fiscal crónico no da para más

A dos días del balotaje, el escenario económico del país no es un dato menor para los que el domingo van a tomar una decisión trascendental para los próximos cuatro años.

El periodista y economista Carlos Burgueño analizó la situación a través de su columna en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que “hay una sensación de que vamos a votar un fin de ciclo”.

“Vamos a ir a elegir al presidente que va a intentar salir de este ciclo e inaugurar un nuevo ciclo por las buenas”, opinó: “La Argentina del déficit fiscal, de no controlar sus equilibrios macroeconómicos, de poder vivir de prestados, no tener un rumbo productivo claro, yo creo que se está terminando. No da para más”.

“Este es un país que en términos reales no crece hace doce años; es la misma Argentina, con el mismo PBI hace 12 años”, detalló Burgueño en Uno Nunca Sabe.

E insistió: “El modelo de tener un déficit fiscal crónico, que hasta acá se financió con deuda en dólares como en el gobierno de Macri o quemando reservas como en la última parte de Cristina Fernández de Kirchner o con un aumento de las leliqs como en este gobierno de Alberto Fernández, terminó”.

“Si no lo solucionan rápido, vamos a una híper. ¿Y qué quiere decir? Que las soluciones para equilibrar el mercado, si no las tomás vos, las toma la economía y las toma de manera desordenada” advirtió, aunque reconoció que “estamos en una inflación acelerada, pero no estamos en híper”.

“Lo que vamos a ir a votar es un presidente que va a intentar evitar el colapso. Con armas parecidas, que se diferencian en los extremos. Y no son erradas”, sostuvo respecto de los modelos económicos que proponen los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Y remarcó: “Vamos a ir a votar cuál de los dos modelos es el adecuado. Vamos a elegir a la persona que va a decidir quién va a perder mucho, quién va a perder menos y quién va a perder poco, pero todos vamos a perder. El que te diga lo contrario te está mintiendo”.

La buena noticia de Carlos Burgueño

“Hasta acá, llegamos a votar sin una corrida cambiaria, sin una corrida bancaria, con cierta tranquilidad. Podría ser peor”, sostuvo Burgueño: “Siempre es mejor votar en Argentina con la cabeza fría que con el dólar persiguiéndote de atrás”.

