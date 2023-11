Créditos a monotributistas, últimos días para acceder a tasa subsidiada por el Gobierno

El crédito para monotributistas fue una de las medidas que anunció el ministro de Economía y candidato a la Presidencia, Sergio Massa, a fines de agosto. Se trató de la concreción de un reclamo que hacía tiempo solicitaban desde Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA). Aunque al principio hubo trabas en la implementación por parte de las entidades bancarias, finalmente parte del sector pudo acceder a los créditos con tasa subsidiada y sustento del Fondo de Garantía Argentino (Fogar).

A partir del programa implementado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación (Sepyme), hasta el momento se han otorgado a los poseedores del monotributo 60.000 créditos por un total de 120 mil millones de pesos. De este modo, se estima que hasta el 30 de noviembre –día de vencimiento del programa- se completará la entrega de la primera partida de 180 mil millones asignada a este plan.

Los créditos tienen un plazo de devolución a 24 meses y una tasa del 61%, subsidiada por el Fogar. Los montos máximos que se otorgaron están divididos por categorías y, en líneas generales, son de $1.200.000 para las categorías A y B, $2.000.000 para las C, D y E y $4.000.000 para el resto, es decir para las F, G y H.

Una aclaración importante es que, si bien el crédito se acreditó en la cuenta de los monotributistas y no en la tarjeta de crédito como en otras ocasiones, se trata de un dinero que debe utilizarse para la adquisición de bienes y servicios para la actividad que se realiza. Es decir, que no puede destinarse a la compra de dólares ni a la colocación en plazo fijo por el destino mencionado en la normativa.

El BNA otorgó la mayoría de los créditos.

Debido a que muchos monotributistas compran dólares por diversos motivos, desde la Asociación se logró que no se les bloqueara el CUIT para acceder al dólar oficial si se trataba de una actividad registrada. Sin embargo, la normativa es clara sobre el destino del crédito y además de la declaración jurada, los bancos ya han comenzado a realizar auditorías para corroborar que el crédito haya sido destinado a la compra de bienes y no a la especulación financiera. Para quienes no cumplan con esta condición, la sanción estipulada será quitarles el subsidio de la tasa y se deberá pagar el costo financiero completo del préstamo.

Los números de los créditos

El 90% de los créditos fueron entregados por el Banco Nación (BNA) mientras que el 10% restante se repartió entre la banca privada (6%) y el resto de la pública como los bancos Provincia, Ciudad y otras regionales. Por una cuestión de población, el mayor porcentaje de créditos (27%) se quedaron en Buenos Aires seguido de Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

Los créditos para monotributistas son una buena alternativa en momentos de elevada inflación.

Según datos de la Sepyme el 42% de los préstamos los solicitaron mujeres mientras que el 17% se otorgó a personas que no tenían antecedentes en el sistema financiero. “Es un dato interesante desde el punto de vista de la inclusión financiera”, sostuvo Noelia Villafañe, presidenta de Monotributistas Asociados y una de las que a diario puso al hombro y persistencia para el avance y cumplimiento del programa.

En este marco, la referente de quienes utilizan el monotributo admitió que no hay más personas que han solicitado estos créditos debido a que muchos bajaron los brazos debido a que fueron una vez al banco en donde les comunicaron o que el crédito se habías terminado o que no aplicaban. Con respecto al primer punto, aclaró que se trataba de una falta de cupo momentánea porque el banco debe contabilizar el 70% de los créditos acordados para que les puedan liberar más fondos. Noelia Villafañe, de Monotributistas Asociados de la República Argentina.

Hay que tener en cuenta que el grueso de los préstamos se gestionó a través del BNA por lo que –con el trabajo de MARA- se fueron realizando modificaciones en las reglamentaciones a medida que avanzaba el programa. Primero el crédito solo se daba a partir de un listado de CUIT (reglamentación N° 629 del Banco Nación) luego se incorporaron a otros que si bien no estaban en esa nómina sí cumplían el requisito de estar de las actividades productivas establecidas. Esto quedó plasmado en la reglamentación 630 a partir del 5 de octubre.

Por otro lado, también se le dio solución a personas que no aplicaban por poseer una baja contable –deudas muy bajas y prescriptas que se podían saldar- o tener interdictos. Con una dinámica similar, una vez regularizada la situación se pudo acceder a los créditos. Otros casos que lograron resolverse fue para personas que tenían deudas previsionales, pero no relacionadas con el monotributo sino acreencias patronales de trabajos antiguos.