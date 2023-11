La consultora de franquicias argentina que deja su marca en México

Es una de las consultoras de franquicias de la Argentina; llegaron a México hace seis años y ya se convirtieron en un nuevo referente en ese mercado.

Sebastián Valsecchi, socio gerente de Franquicias Que Crecen, cuenta el por qué del éxito de la empresa y cuál es el secreto para triunfar en ese importante mercado.

"En México estamos cooperando en el desarrollo del sistema de franquicias. Nos especializamos en el desarrollo de marcas y su comercialización. Nuestro fuerte es asesorar a las marcas para que se desarrollen de una manera saludable dentro del sistema y logren su expansión territorial", cuenta.

Hoy operan con 15 marcas, muchas de ellas forman parte de un rubro que es muy exitoso allí: la gastronomía. "Aquí se vende muy bien todo lo que es producto gastronómico. Estamos trabajando muy bien con las franquicias Hot Dog Ramírez y con Conte Pizza, que es una pizzería económica con un formato tomado de Argentina".

Franquicias Que Crecen en México

Otras tendencia, señala, es la de estética vehicular. "Estamos trabajando con una marca que se llama The Lab Detailing, que lo que hace es el embellecimiento de los autos, desde la pintura, hasta el tratamiento para sacar rayones. También operamos con una marca Get Spa de tratamiento no invasivo contra la celulitis", reseña.

Si bien asegura que no existen grades diferencias entre México y Argentina en el tema franquicias respecto de la operación y del modelo de negocios, hay algunos elementos diferenciales a destacar.

"Acá está mucho más instituido el pago de las regalías. Es algo que en Argentina no está tan desarrollado. Además, en México se busca hacer una inversión para diversificar negocios. En cambio, en la Argentina hay mucho emprendedor que necesita colocar su ahorro en una inversión y después depende de que la franquicia funcione. Esto implica que los tiempos que se toman para tomar decisiones en México son mucho más largos y meditados que lo que sucede en la Argentina", apuntó Valsecchi.

Además, señaló que "el inversor analiza muy bien qué negocio va a hacer y con quién lo va a hacer. No se le puede vender la franquicia a cualquiera, porque está el grave tema de prevención de lavado de dinero".

Otro punto clave, cuenta, es la posibilidad de contratar colaboradores con mayor flexibilidad de las leyes laborales.

Si bien las inversiones son algo más altas en México, los tasas de retorno son similares. "Aquí son normales los negocios con una inversión de US$ 50.000, cuando en la Argentina el mismo negocio valdría US$ 30.000. Pero las tasas de retorno son similares, rondando los 24 meses siendo conservadores, aunque con la baja del dólar en los últimos tiempos, mejoraron las ganancias".

Por supuesto, la estabilidad económica ayuda. "Si acá abrís un local que tiene concepto, vendés", sentencia.

¿Conviene abrir una franquicia en México?

"Claramente es un país muy amigable con los argentinos para hacer negocios. Aunque es un país muy contracultural respecto a la Argentina. Las cosas se hacen distinto, el tránsito es distinto, las relaciones entre las personas son distintas. Y aún así, no es tan complejo sentirse como en casa. Y claramente lo recomiendo para hacer negocios", asevera el socio de Franquicias Que Crecen.

"Los negocios son más fáciles que en la Argentina. No se corre contra el peso, no hay problemas con la carga impositiva, no se corre con los colaboradores que un día vienen y otro no. En ese sentido es muchísimo más estable. Además hay préstamos de los bancos si se tiene un bureau crediticio adecuado. Es mucha la gente que abre una franquicia con un préstamo bancario".

Desde la empresas ofrecen a quienes quieran invertir en México es "un asesoramiento según el perfil y les ofrecemos nuestro abanico de negocios". "Somos una oficina de 12 personas, con la expectativa de que a fines del año próximo seamos una empresa de 50 personas con aproximadamente 50 marcas. Tomamos personas todos los meses porque se vende bien, estamos tomando marcas, estamos en un proceso de formar a nuestros consultores porque cuidamos mucho el cómo vendemos".