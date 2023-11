Dólar al galope: cuánto puede tardar en tocar un techo

Luego de varias semanas en baja, el dólar blue se disparó este jueves $60 y llegó a $950. De esta forma volvió a tomar una senda alcista que no tenía desde la semana previa a las elecciones del 23 de octubre pasado. La pregunta es cuál es la percepción del mercado sobre su evolución en el corto plazo.

No es una novedad que antes de cada acto eleccionario, los ahorristas argentinos se vuelcan al dólar para proteger su patrimonio ante el riesgo de algún resultado que no los convenza. Este balotaje no sólo no será la excepción, fundamentalmente cuando uno de los candidatos propone una dolarización de la economía, perspectiva que aparece como una novedad que acelerará como nunca la compra de la moneda estadounidense.

Si bien es cierto que nadie espera que ese proceso se realice de un día para el otro, la ratificación del rumbo por parte de Javier Milei, en momentos en que las encuestas lo dan con serias chances de ganar la elección, acelerará el proceso que se dio en los últimos procesos electorales en una Argentina.

Crece el temor de que un triunfo de Milei provoque un aumento de dólar. Maximiliano Ríos/MDZ

Los antecedentes marcan que los vaivenes del dólar ante cada jornada electoral elevan el techo de una manera abrupta. En la semana previa a las PASO el valor del blue navegó durante semanas, en un proceso siempre alcista, en entre los $500 y $600, pero tras el comicio dio un salto a $780.

Para las elecciones generales del 23 de octubre, el movimiento del tipo de cambio tuvo algunas turbulencias previas. En la semana del 6 al 10 de octubre la cotización se mantuvo en $880 para llegar a $1000 en dos días. Pero, la intervención de un gobierno preocupado por el resultado electoral lo hizo retroceder a $900 con ayuda de la persecución de las casas de cambio clandestinas, las famosas cuevas.

Para el día de la elección, sin embargo se dio una situación curiosa. Sin personas que quieran vender dólares, el mercado mantuvo la cotización del blue en $900, aunque las pocas operaciones que se hicieron se tranzaron en valores que llegaron a $1200. Para el 24 de octubre aparecieron los dólares y las cuevas operaron en $1100 por unidad.

La victoria de Massa provocó que se alejara la amenaza dolarizadora y el tipo de cambio comenzó a descender hasta los $890 de los últimos días, sin embargo las últimas encuestas ponen al tema otra vez en cuestión.

Una semana complicada

Los analistas avizoran una semana difícil para el mercado cambiario. En los primeros días del mes es cuando hay más pesos en el mercado y por ese motivo la compra de dólares tradicionalmente aumenta. Pero, además, el riesgo electoral está más latente que nunca y se espera que se acelere el traspaso de los instrumentos de inversión en pesos hacia otros en dólares o hacia el billete estadounidense de contado. El dólar blue podría no tener techo. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La velocidad que tome la suba dependerá de algunos factores. Por un lado de la energía que ponga el Gobierno en intentar frenar la corrida. Ya vimos en las semanas anteriores allanamientos que hicieron que algunos operadores salieran del mercado temporariamente por temor.

Por otro lado, de cuanto temor haya a que las condiciones cambien radicalmente. Todos descuentan que después de las elecciones habrá una devaluación del dólar oficial y una aceleración de la inflación. Pero nadie se atreve a vaticinar a cuánto se disparará el dólar informal. A juzgar por las experiencias electorales anteriores, es posible que se produzca rápidamente un pico producto del traspaso masivo de pesos a dólares sobre la fecha de las elecciones.

Si se repite lo sucedido el 23 de octubre, el valor no debería superar los $1100 o $1200, montos que amplían la brecha con el dólar oficial a más del 200%. Si, en cambio, triunfa la opción dolarizadora, nadie sabe cuánto de depreciará el peso. La moneda despreciada u calificada por Javier Milei de excremento, quemará en las manos de los ahorristas y el límite se correrá hasta niveles insospechados.