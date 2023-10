Falta de combustible: la razón de fondo que profundiza la crisis

La falta de provisión de combustibles en las principales provincias argentinas ha sido tope de agenda en los últimos días. El normal abastecimiento comienza a darse en este comienzo de semana en Capital Federal y en el AMBA, pero la provisión sigue siendo muy débil para el resto de las provincias.

Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó a detalle lo que está sucediendo con el recurso:"El principal problema es la injerencia del Estado en establecer los precios los combustibles, el cual lo hace con un fin electoralista. Los gobiernos kirchneristas normalmente tienen un afán intervencionista en todas las partes de la economía, y en energía no es la excepción. En el caso de los combustibles no debería hacerlo porque, según el marco regulatorio, no son regulados los precios del petróleo ni de los combustibles. Lo que pasa es que se vale de la empresa YPF que tiene casi un 40% de la producción y más del 60% de la distribución de combustibles para mantener el mercado con precios que son muy por debajo de lo que realmente deberían ser, sobre todo en productos como petróleo y derivados, que son una commodity, que son precios que se fijan y productos que se transan internacionalmente y que tienen valores de referencia".

"Si uno se aleja mucho de eso, a la corta o a la larga, tiene consecuencias porque alguien que quiere invertir en petróleo va a ir a un país que paga lo que vale en todo el mundo. Ahora, acá ya venía atrasado el precio por este sistema de los combustibles, pero se agravó el asunto después en agosto. Venía atrasado porque mientras había aumentado el precio de los combustibles un 60% en un año, la inflación había sido de 120%. Cuando se llega a agosto, en vísperas de las elecciones, el Gobierno, que además de tener a su candidato, decide con una especulación electoralista congelar durante tres meses el precio de las naftas, llegando a valores bajísimos", argumentó.

Además, en referencia a los acuerdos en la fijación de precios entre el Estado y las petroleras, comentó: "Son acuerdos unilaterales e imposiciones porque el Estado, además de manejar la empresa que tiene una posición dominante en el mercado, también tiene otros recursos. Por ejemplo, las empresas petroleras que abastecen de gas dependen de que a fin de mes le paguen el subsidio. Más de la mitad de lo que cobran por vender el gas, te lo da el Estado porque está subsidiado y hay un plan gas que lo regula. Hay un montón de elementos por los cuales las empresas tienen muy poca capacidad de maniobra en las negociaciones. Casi todas son decisiones que le impone el Gobierno al sector".

YPF espera por la solución que proponga el Gobierno.

YPF es la empresa que domina el mercado gasolinero y cuenta con presencia del Estado Nacional. Emilio Apud explica que "hay dos problemas para YPF, primero que las otras empresas se despegaron e hicieron como micro aumentos que dan un 9% en total acumulado, que hizo que cargar nafta en otra estación de servicio sea más caro que cargar en YPF, entonces ellos aumentaron sus ventas y eso generó que se desabastezca antes".

"Por otro lado, también hubo un tema de que las dos principales refinerías de YPF, una en Luján de Cuyo y la otra está en La Plata, tenían paradas programadas por mantenimiento, entonces se redujo la oferta en un orden del 18%. Entonces, aumenta la demanda y baja la oferta, por lo que se produce ese bache. Esto, en países normales, se resuelve a través de la importación. YPF había pedido barcos propios con gasoil y nafta, pero no los pudieron descargar porque no se ponían de acuerdo entre economías. Entonces, la empresa tiene la obligación de hacer todo lo que dice el Estado, menos a perder plata", sumó.

Respecto a la provisión de combustibles que ha comenzado a llegar estos días, comentó: "Creo que esto soluciona políticamente todo para el Gobierno porque se va a resolver en esta semana y no va a afectar el ánimo de los votantes para el balotaje. Todas las decisiones que se toman hoy por hoy son en función de las elecciones. Esta semana ya se resuelve todo, tal vez ustedes no tienen los beneficios de los privilegios que tenemos nosotros porque estamos en el AMBA, a lo mejor les demore más en llegar".

Y concluyó: "La idea es que el tema pase a la historia al momento del 19 de noviembre, después de eso hay que resolver todas las macanas que se vienen haciendo por este intervencionismo al que ya nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. La política es así, esperemos que la próxima administración, ya sea de Sergio Massa o de Javier Milei, considere la energía un poco más en serio".

